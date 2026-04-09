DIM vs. Nacional se jugará con las dos hinchadas: ¿apuesta acertada o decisión arriesgada?

La decisión de permitir la presencia de ambas hinchadas en el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional este sábado 11 de abril reabre un debate recurrente en el fútbol colombiano: ¿es realmente prudente mantener el ingreso de público visitante en partidos de alto riesgo?
El llamado clásico paisa no es un partido cualquiera. Se trata de uno de los duelos con mayor carga emocional del país, con dos hinchadas históricamente numerosas y apasionadas. Aunque el fútbol debería ser una fiesta, los antecedentes recientes invitan a la prudencia. El episodio más crítico ocurrió el 17 de diciembre de 2025, durante la final de la Copa BetPlay, cuando se registraron invasiones de cancha, enfrentamientos entre aficionados y choques con la fuerza pública, dejando decenas de heridos y obligando a suspender la premiación tras la victoria 1-0 de Nacional.
Antes de ese clásico, también se recuerda el enfrentamiento del 3 de diciembre de 2023, en un partido en el que el DIM goleaba a Nacional en el Parque Estadio Sur de Envigado, y los incidentes en las tribunas llevaron a que el juego terminara antes de tiempo.