Medellín o Nacional, ¿qué equipo levantará el último trofeo del año?

El fútbol colombiano se prepara para cerrar su temporada con una de esas noches que explican por qué este deporte sigue siendo un punto de encuentro para ciudades enteras. Independiente Medellín y Atlético Nacional volverán a verse las caras este miércoles 17 de diciembre, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, para definir al campeón de la Copa BetPlay 2025, luego del empate sin goles en el partido de ida. La serie llega completamente abierta. El 0-0 del primer duelo, disputado el pasado 13 de diciembre, dejó sensaciones encontradas: Nacional fue ligeramente superior en la generación de juego y opciones de gol, pero Medellín resistió con orden, carácter y una actuación destacada de su arquero Washington Aguerre, quien se convirtió en la figura silenciosa de la noche. El marcador no se movió, pero la tensión quedó sembrada para una revancha que promete intensidad y emociones contenidas.

El historial entre ambos en este torneo habla de un equilibrio casi perfecto: dos victorias para el local, dos para el visitante y un empate. Datos que confirman que, cuando se trata del clásico antioqueño, las estadísticas suelen quedar en segundo plano. Lo único seguro es que el margen de error será mínimo y que cada detalle puede inclinar la balanza. Para el DIM, la final representa mucho más que un partido. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará levantar su cuarto título de Copa, tras los obtenidos en 1981, 2019 y 2020. El respaldo de su gente en el Atanasio aparece como un factor determinante para un equipo que sabe que deberá asumir el protagonismo, controlar los tiempos y reducir los espacios de un rival que suele ser letal cuando encuentra ventajas.

En ese camino, el DIM se apoya en una base sólida. Washington Aguerre, héroe en la ida, será nuevamente una pieza clave desde el arco. Delante de él, el central Kevin Mantilla ha sido sinónimo de regularidad, mientras que en el mediocampo Léider Berrío aporta equilibrio y dinámica. En ataque, Brayan León y el argentino Francisco Fydriszewski representan la principal esperanza de gol para un equipo que necesitará eficacia para convertir su esfuerzo en título. Restrepo, consciente de lo que está en juego, ha sido claro en la previa. Para el técnico, la clave pasa por analizar bien al rival, llegar fuertes en lo físico y en lo mental, y permitir que la calidad futbolística del equipo se imponga en los momentos decisivos. “Estamos enfocados en llevarnos ese trofeo, que va a ser valorado por nuestros hinchas”, señaló, subrayando también el peso institucional de disputar una final ante el rival de patio.

Este será el octavo enfrentamiento entre Medellín y Nacional en la temporada, un hecho poco habitual que habla de la constante competencia entre ambos. Sin embargo, el propio Restrepo advirtió que el conocimiento mutuo no garantiza nada. “Nunca hay un partido igual a otro; los contextos son diferentes. Es una final por la Copa, un título muy importante que la gente está esperando”, explicó. Del otro lado, Nacional llega con un objetivo claro: conquistar su tercer título consecutivo de la Copa Betplay y cerrar el año con una alegría para su afición. El verde confía en repetir el nivel mostrado en la ida, aunque le faltó contundencia para reflejarlo en el marcador. Para este compromiso, el técnico Diego Arias recupera al joven central Simón García, quien ya cumplió su sanción tras la expulsión en semifinales ante América de Cali. Con él, Arias tendrá nuevamente a disposición a toda su nómina principal, que incluye nombres de peso como David Ospina, William Tesillo, Andrés Román, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. También se espera la presencia del juvenil Juan Manuel Rengifo, quien se ha ganado un lugar en la mitad de la cancha gracias a su regularidad y talento. En conferencia de prensa, Arias explicó que el cuerpo médico trabaja para evaluar la evolución de Jorman Campuzano tras una molestia física y que saben de la importancia de este partido. “Somos conscientes de lo que significa para la hinchada y para nosotros como club. Vamos a hacer lo mejor que se pueda, con intensidad, energía y decisión”, afirmó.