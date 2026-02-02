Expectativa por el cara a cara entre Petro y Trump hoy: lo que está en juego

A las once de la mañana de hoy, el presidente Gustavo Petro y Donald Trump se sentarán frente a frente en la Casa Blanca. El encuentro, acordado hace casi un mes tras una llamada de 55 minutos entre ambos mandatarios, concentra la expectativa por una agenda cargada de asuntos sensibles: la captura de Nicolás Maduro y la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la lucha contra el narcotráfico y otros temas neurálgicos, como la inclusión de Petro y su círculo familiar en la Lista Clinton.
El jefe de Estado decidió no llegar con las manos vacías. En esta ocasión, acompañó su visita con obsequios para el presidente Donald Trump; el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. Se trata de una canasta tejida a mano con café colombiano y chocolate de exportación, elaborados por familias cacaoteras y caficultoras vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.