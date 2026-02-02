Expectativa por el cara a cara entre Petro y Trump hoy: lo que está en juego

A las once de la mañana de hoy, el presidente Gustavo Petro y Donald Trump se sentarán frente a frente en la Casa Blanca. El encuentro, acordado hace casi un mes tras una llamada de 55 minutos entre ambos mandatarios, concentra la expectativa por una agenda cargada de asuntos sensibles: la captura de Nicolás Maduro y la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la lucha contra el narcotráfico y otros temas neurálgicos, como la inclusión de Petro y su círculo familiar en la Lista Clinton. El jefe de Estado decidió no llegar con las manos vacías. En esta ocasión, acompañó su visita con obsequios para el presidente Donald Trump; el vicepresidente, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. Se trata de una canasta tejida a mano con café colombiano y chocolate de exportación, elaborados por familias cacaoteras y caficultoras vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Trump, en medio de una rueda de prensa desde el Salón Oval, dijo ayer que el presidente Petro “ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho de actitud. Así que tengo muchas ganas de verlo”. Y adelantó que hablaran de “drogas porque salen enormes cantidades de drogas de su país. Vamos a tener una buena reunión”. Incluso, este diario conoció que el mandatario colombiano habría llevado al magnate una pieza maciza de oro. En la antesala del encuentro, que contará con traducción simultánea a cargo de un intérprete de confianza de Petro con experiencia en la OEA, la comitiva presidencial sostuvo ayer en Washington una reunión de coordinación estratégica con el núcleo duro del Gobierno colombiano destacado en la capital estadounidense.

En ese espacio participaron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, y el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García Peña, entre otros altos funcionarios. Según la Casa de Nariño, la jornada estuvo orientada a afinar el diálogo político, académico y comunitario, así como el relacionamiento institucional bilateral. El objetivo fue ajustar mensajes, prioridades y márgenes de la conversación que Petro sostendrá hoy con Trump en la Casa Blanca.

La comitiva de Petro

Antes de entrar al terreno áspero de la diplomacia, el presidente Gustavo Petro hizo este lunes una pausa íntima en Washington: conoció por primera vez a su nieta, Mailé Petro González, a punto de cumplir dos meses de nacida. A ese momento, en plena antesala de una de las reuniones más sensibles de su mandato, lo llamó “un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”. La escena quedó registrada en una fotografía que el propio mandatario compartió en sus redes sociales. En la imagen aparece Petro sosteniendo a la bebé junto a Maira, la esposa de su hijo Andrés Petro, quien permanece fuera de Colombia desde 2017 por razones de seguridad tras recibir amenazas, cuando su padre aún era senador y ocupaba parte del debate político nacional.

El presidente y su comitiva —integrada por más de diez personas— partieron la noche del domingo desde el aeropuerto militar de CATAM, en Bogotá. Inicialmente estaba previsto que Andrea Giovanna Petro, hija mayor del mandatario, hiciera parte del viaje, pero a última hora se confirmó que no abordó el vuelo. La delegación incluye al jefe de despacho presidencial José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín; y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. También viajaron una asesora de la Jefatura de Despacho; la médica personal del presidente; un intérprete; parte del equipo de prensa y, como invitado especial, Daniel Martin Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma contratada por la Presidencia para la defensa jurídica del mandatario tras su inclusión en la denominada Lista Clinton de la OFAC. Lea más: La imagen que alerta al mundo: Trump mostró mapa con países pintados con la bandera de EE. UU. Ayer se conoció que Petro estará acompañado en la reunión con Trump por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García Peña, junto al intérprete. Un staff alterno seguirá el encuentro, encabezado por un fotógrafo de Presidencia, el general Humberto Guatibonza, José Raúl Moreno, Ricardo Roa, la viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Marcela Tovar, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Sobre la ausencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, se informó en 6AMW que fue el propio funcionario quien, por decisión personal, optó por no viajar.