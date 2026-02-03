Se agrava la situación en Urabá: el agua se llevó un puente en Necoclí

Tremendo susto se llevaron los habitantes del municipio de Necoclí al encontrar este martes que uno de los puentes del municipio prácticamente había desaparecido de la noche a la mañana.

Según la información preliminar, la estructura que atravesaba el sector Mulatos de este municipio urabaense habría colapsado a raíz de la fuerza del caudal de los ríos de la zona, que están embravecidos por la cantidad de lluvias que han caído en la subregión.

El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, confirmó el suceso desde el lugar de los hechos.

El funcionario comentó que el puente de 60 metros, ubicado en el kilómetro 17, colapsó a raíz de la fuerza del río Mulatos. El funcionario también precisó que este puente está a cargo del Invías.

“Llevamos cuatro días con lluvias que no cesan. Ya el gobernador Rendón habló con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –Carlos Carrillo– para tramitar la llegada de un puente militar mientras se repara el puente de Mulatos”, añadió Gallón.



El secretario comentó que también ya se entablaron diálogos con la Subdirección de Operaciones del Invías para evaluar cómo será la reparación del puente y también el estado del corredor vial que atraviesa el Urabá.



Gallón también llamó la atención sobre el estado del puente que conecta los municipios de San Juan y Arboletes, que hoy presenta apertura en sus juntas, dadas las crecientes que afectan la zona.