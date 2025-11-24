El DIM aún depende de sí mismo para llegar a la final: esto tiene que pasar desde la tercera fecha

Los pijaos, dirigidos por Lucas González, son primeros con 4 puntos. Las mismas unidades tiene el Atlético Bucaramanga, que es segundo del grupo –por la “ventaja deportiva” del Tolima–, y que el miércoles, a partir de las 8:00 p.m., visitará a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

¿Qué tiene que pasar para que DIM logre llegar a la final?

Medellín es, hasta el momento, el mejor equipo del año en el fútbol colombiano. Es primero en la reclasificación con 88 puntos. Además, terminó la fase regular del Clausura en la primera casilla, mientras que fue el cuadro que más goles anotó (46) en el Todos Contra Todos. Por eso hay esperanza, en su afición, de que se quede con uno de los cupos para disputar la final de la Liga.

“Aún no están muertos. Son el mismo equipo que venía jugando muy bien y es muy posible que pronto recupere su rendimiento”, le dijo el exfutbolista y fundamentador antioqueño Nelson Gallego, a este diario. El DIM depende de sí mismo, pero también de otros resultados. A los rojos le quedan cuatro partidos. De ganarlos todos, podría sumar 13 puntos. Sin embargo, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se enfrentarán el miércoles en el estadio Metropolitano de Ditaires (8:30 p.m.) en el duelo de la tercera jornada y después, en el partido de la cuarta fecha, se verán las caras en el Metropolitano de Barranquilla, podrían llegar a 16 unidades en caso de que alguno gane todos los encuentros que dispute.

Si en los dos partidos en los que se enfrentarán en la tercera y cuarta jornada, alguno de los dos se impone, llegaría a diez unidades. En caso de que Medellín o América –no importa cuál–, gane los dos duelos que tienen programados, llegarán a siete puntos. Por eso, el grupo se definirá en las últimas dos jornadas, cuando el DIM se medirá contra Nacional en el segundo de los cuatro clásicos paisas que se disputarán de aquí a finales de este año, y al Junior en el Atanasio Girardot.