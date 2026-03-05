Traslado a Colpensiones en 2026: requisitos, documentos y paso a paso para cambiarse

Colpensiones es la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM), el sistema público de pensiones del país. En este modelo se concentran los aportes de millones de trabajadores que cotizan durante su vida laboral. Esos recursos se utilizan para pagar las mesadas pensionales de los jubilados actuales. Según cifras oficiales con corte a enero, Colpensiones cuenta con 2.701.519 cotizantes activos, lo que representa el 38% de la población afiliada al sistema. Este dato refleja el peso que tiene el sistema público dentro del esquema pensional colombiano y su papel en la protección económica de quienes están cerca de terminar su vida laboral. Además, la entidad destina $5,34 billones al pago de pensiones, un monto que evidencia la magnitud del sistema y su impacto en los ingresos de la población adulta mayor. Puede leer: Borrador de decreto para trasladar $25 billones a Colpensiones es ilegal, alertan expertos

Requisitos para trasladarse desde un fondo privado a Colpensiones

Los trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por fondos privados, pueden trasladarse al sistema público si cumplen ciertas condiciones. Para formalizar el cambio es obligatorio diligenciar el Formulario de Vinculación y Traslado al Régimen de Prima Media, documento que oficializa el paso al sistema administrado por Colpensiones. Según la entidad, estos son los requisitos principales: -Estar a más de 10 años de la edad de pensión. -Mujeres: hasta los 46 años. -Hombres: hasta los 51 años. -Haber permanecido mínimo cinco años en el fondo privado actual. -Realizar el proceso de Doble Asesoría con el fondo privado y con Colpensiones. Entérese: Fitch advierte riesgos para pensiones en Colombia por alza del salario mínimo

Doble asesoría: el paso obligatorio antes del traslado

La Doble Asesoría es un requisito obligatorio dentro del sistema pensional colombiano. Este mecanismo permite que el afiliado reciba orientación tanto de su fondo privado como de Colpensiones antes de tomar la decisión. Durante este proceso se explican las diferencias entre los dos regímenes pensionales. Las condiciones de cada sistema. Una simulación de la pensión futura basada en los ingresos y semanas cotizadas. El objetivo es que cada trabajador evalúe con información clara cuál alternativa le conviene más para su jubilación. Antes de iniciar el trámite formal, el afiliado debe solicitar el traslado tanto en su fondo privado como ante Colpensiones. La solicitud puede realizarse desde cualquier lugar del mundo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Le puede interesar: “Ahorro necesario para pensión de salario mínimo pasó de $350 a $550 millones” Presidente Protección

Paso a paso para solicitar el traslado a Colpensiones

El trámite puede hacerse de forma virtual a través del portal oficial de la entidad. Estos son los pasos que deben seguir los afiliados: 1. Ingresar al enlace “Inicia su solicitud de traslado a Colpensiones”. 2. Acceder con usuario y contraseña. Si no está registrado, seleccionar “Regístrate”. 3. Entrar al menú “Trámites” y hacer clic en “Traslado”. 4. Diligenciar el formulario en línea con los datos requeridos. 5. Guardar el número de radicado para hacer seguimiento. 6. Esperar la respuesta, que llegará al correo electrónico registrado.

Documentos necesarios para completar el trámite

Para finalizar la solicitud se deben presentar dos documentos básicos: -Formulario de traslado de régimen debidamente diligenciado. -Documento de identidad del afiliado. Una vez radicada la solicitud, Colpensiones revisará la información y notificará la respuesta a través del correo electrónico del solicitante.

Cómo descargar el certificado de pensión en Colpensiones

Los pensionados también pueden obtener su certificado de manera virtual a través del portal oficial de la entidad. El proceso es sencillo y solo toma unos minutos.

Pasos para descargar el certificado: