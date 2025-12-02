“Es difícil explicar por qué el equipo tiene dos puntos en cuatro fechas”: Tiberti tras empate del DIM con América

El Atanasio Girardot vivió una noche tensa, de esas en las que el fútbol se vuelve una montaña rusa de emociones. Medellín necesitaba ganar para mantenerse con vida en el cuadrangular A, pero terminó atrapado en un empate que, aunque no lo elimina, sí lo deja en la cuerda floja.
El equipo de Alejandro Restrepo mostró momentos de buen fútbol y otros de incertidumbre, en un partido que por tramos se volvió frenético y lleno de imprecisiones. ¿Qué pasó con aquel Medellín del todos contra todos que goleaba, jugaba con soltura y parecía invencible? En la rueda de prensa posterior al partido, el cuerpo técnico intentó responder a esa inquietud que ya ronda en la tribuna. Le contamos cómo analizó el DIM el amargo resultado, y qué posibilidades tienen para seguir avanzando en el torneo.