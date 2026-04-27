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El DIM al límite: todos los escenarios para clasificar a los playoffs en la última fecha. ¿Qué necesitan los demás?

El cierre del torneo entra en su etapa decisiva y el Medellín depende de una compleja combinación de resultados para clasificar a los playoffs. Santa Fe, Cali, Millonarios, Inter y Bucaramanga también llegan con cuentas apretadas.

  • El DIM guarda la esperanza de clasificación a los playoffs en la última fecha. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El DIM guarda la esperanza de clasificación a los playoffs en la última fecha. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La definición del torneo entra en su fase más tensa y cada resultado puede cambiar por completo el destino de los equipos en competencia. Entre todos los escenarios, el caso del Deportivo Independiente Medellín es uno de los más determinantes, ya que su clasificación depende de una combinación de resultados propios y ajenos.

A continuación, el panorama completo de opciones para todos los equipos involucrados, empezando por el DIM, que es uno de los más complejos y decisivos de todos. El Rojo recibirá a Águilas en el Atanasio. Ganando clasifica si Cali no gana o si Santa Fe e Inter empatan. Empatando necesita que Santa Fe pierda por 2 goles y que Cali y Millonarios pierdan. Mientras que, perdiendo, entra en un escenario crítico donde necesita que Santa Fe pierda por 3 goles más que él, que Cali pierda por 2 goles más que él, que Millonarios pierda y que Bucaramanga empate o pierda.

En pocas palabras, el DIM tiene múltiples caminos, pero todos están altamente condicionados por lo que hagan Santa Fe, Cali y Millonarios.

Inter depende de sí

El Inter Bogotá, que es séptimo, enfrenta a Santa Fe. Ganando clasifica automáticamente. Empatando clasifica si máximo uno de estos equipos gana: Cali o DIM. Perdiendo necesita que no ganen Cali, DIM y Millonarios.

Santa Fe está condicionado

El Cardenal, que es octavo, tiene un camino condicionado y depende de múltiples variables. Ganando clasifica si DIM o Cali no ganan. Si ganan DIM y Cali, se define por diferencia de gol. Empatando clasifica si Cali, DIM y Millonarios no ganan. Mientras que, perdiendo, necesita que pierdan Cali, DIM y Millonarios, y además que Bucaramanga no gane.

Cali: obligado a no fallar

El club azucarero visita al Tolima con un margen ajustado. Ganando clasifica si DIM y Santa Fe no ganan; si ambos ganan, se define por gol diferencia. Empatando necesita que Santa Fe pierda por 2 goles y que DIM y Millonarios no ganen. Y perdiendo, requiere una combinación extrema: Santa Fe debe perder por 3 goles más, DIM y Millonarios deben perder, y Bucaramanga no debe ganar.

Millonarios: sin margen de error

El conjunto capitalino visita a Alianza. Clasifica ganando si Cali y DIM no ganan. Empatando necesita que Santa Fe, Cali y DIM pierdan, y que Bucaramanga no gane por más de dos goles. Perdiendo, queda eliminado automáticamente.

Bucaramanga: la calculadora es su única aliada

Bucaramanga solo tiene un camino claro: debe vencer a Fortaleza en el estadio de Techo y esperar que pierdan Santa Fe, Cali, DIM y Millonarios.

Además, si Millonarios empata y los demás pierden, debe ganar por al menos 2 goles de diferencia.

El cierre del torneo está completamente abierto, pero el caso del DIM destaca por su nivel de dependencia externa. A diferencia de otros equipos que dependen principalmente de sí mismos, el conjunto paisa necesita no solo resultados propios, sino una combinación específica de tropiezos ajenos.

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