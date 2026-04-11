DIM y Atlético Nacional se citan en un clásico de “alta tensión” por la fecha 16 de la Liga

Habrá mucha tensión. No solo por el aura diferente que tiene un clásico, donde los dos equipos quieren ganar. También debido a que es el primer enfrentamiento entre el DIM y Atlético Nacional después de la final de la Copa Colombia que se jugó en diciembre, que dejó heridas abiertas en un lado y gran alegría en el otro.
De los clubes paisas, Medellín es el que tiene más presión. Es local y su relación con la hinchada no ha sido buena en lo que va del semestre por los resultados deportivos que ha obtenido. Eso ha llevado a que, en el torneo local, hayan tenido que remar desde atrás.