DIM, sin mucho entrenamiento, buscará el milagro de meterse a los playoffs ante Fortaleza, ¿a qué hora juegan?

En lo que resta del Apertura, el DIM tendrá que afrontar varias pruebas de fuego. Los rojos, dirigidos desde el martes por Sebastián Botero, no tienen margen de error para clasificar a los plaoyffs de la Liga en los dos encuentros que le restan. Sin embargo, el primero será especialmente complejo. Este sábado, contra Fortaleza en el estadio de Ditaires, en Itagüí (8:30 p.m.), El Poderoso tendrá que buscar su mejor versión sin haber tenido mucho tiempo de entrenamiento bajo las órdenes de su nuevo cuerpo técnico.

Los antioqueños han afrontado un calendario apretado en los últimos 10 días. El 16 de abril enfrentaron a Flamengo de Brasil en Río por Copa Libertadores. Tres días después, se midieron contra Alianza en Valledupar, mientras que el miércoles pasado vencieron a Chicó en Ditaires, su segunda casa –queda a escasos minutos caminando de la sede administrativa del barrio Pilsen–. Por eso, no han podido entrenar mucho. Después del duelo ante Chicó, Botero manifestó que el trabajo durante lo que restaba de semana se iba a centrar en la recuperación de los futbolistas, que venían con un desgaste alto por la seguidilla de encuentros.

¿Cómo clasificaría el DIM a los playoffs de Liga?

Eso será fundamental. Medellín necesita que sus futbolistas estén en buen nivel en el par de duelos que le quedan en el torneo local. Los rojos tienen la obligación de ganarle a Fortaleza y Águilas Doradas, a quienes reciben el próximo 2 de mayo en el Atanasio en la última fecha de la Liga, que será determinante: en ella se definirán los clasificados. Para que el DIM llegue con opciones a esa jornada, es importante vencer a Fortaleza. El Equipo del Pueblo aparece en el puesto 11 con 23 puntos. Sin embargo, tiene chance de superar a Millonarios, que es octavo con 25, este sábado.

El equipo bogotano ya jugó su duelo de la fecha 18. El jueves venció 2-0 a Tolima en El Campín. Con el triunfo frente al “los amix”, Medellín llegaría a 26 unidades e igualaría la línea de Independiente Santa Fe, que es séptimo con 26 después de vencer 1-2 al Deportivo Pasto el 23 de abril por la penúltima fecha de la Liga.

El DIM, aunque viene de atrás en la tabla, contará con algunas ventajas. Cuando jueguen contra Fortaleza ya conocerán el resultado del partido entre Deportivo Cali y América, que está programado para iniciar a las 6:10 p.m. en Palmira. El cuadro azucarero es la “competencia directa” del Rey de Corazones por un puesto en los ocho. El equipo dirigido por Rafael Dudamel suma 23 puntos y es noveno. En caso de un empate o una derrota ante “Los Diablos Rojos”, y un triunfo del Medellín, los antioqueños se quedarían con la octava casilla en la tabla.