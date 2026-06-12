Medellín está entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer, según ranking global de Time Out 2026

Medellín fue incluida entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer en el ranking de 2026 elaborado por la revista Time Out, una clasificación que reúne los destinos gastronómicos más destacados del planeta y que este año fue liderada por Lima (Perú), seguida por Bangkok (Tailandia).
El escalafón fue elaborado en alianza con Intrepid Travel a partir de una encuesta realizada a más de 24.000 residentes de diferentes ciudades del mundo. Los participantes calificaron aspectos como la calidad general de la oferta gastronómica, el costo de comer fuera de casa y los mejores restaurantes de cada ciudad. Posteriormente, las respuestas fueron complementadas con la evaluación de editores y críticos culinarios de Time Out. Solo la ciudad mejor posicionada de cada país logró entrar al listado definitivo.
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En el caso de Medellín, la publicación destacó la evolución de una escena gastronómica que, según señala, ha ampliado su oferta y capacidad de innovación sin abandonar la cocina tradicional colombiana.
“Esta ciudad, tradicionalmente conservadora en gastronomía, ha ampliado su paladar y disfruta de una mayor variedad e innovación culinaria que nunca”, señaló Time Out al explicar las razones de su inclusión en el ranking.