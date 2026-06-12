Medellín está entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer, según ranking global de Time Out 2026

Medellín fue incluida entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer en el ranking de 2026 elaborado por la revista Time Out, una clasificación que reúne los destinos gastronómicos más destacados del planeta y que este año fue liderada por Lima (Perú), seguida por Bangkok (Tailandia). El escalafón fue elaborado en alianza con Intrepid Travel a partir de una encuesta realizada a más de 24.000 residentes de diferentes ciudades del mundo. Los participantes calificaron aspectos como la calidad general de la oferta gastronómica, el costo de comer fuera de casa y los mejores restaurantes de cada ciudad. Posteriormente, las respuestas fueron complementadas con la evaluación de editores y críticos culinarios de Time Out. Solo la ciudad mejor posicionada de cada país logró entrar al listado definitivo. Entérese: Semana del Centro en Medellín: recorrido nocturno por La Playa y torneo en San Antonio marcarán el final ¿Cuándo? En el caso de Medellín, la publicación destacó la evolución de una escena gastronómica que, según señala, ha ampliado su oferta y capacidad de innovación sin abandonar la cocina tradicional colombiana. “Esta ciudad, tradicionalmente conservadora en gastronomía, ha ampliado su paladar y disfruta de una mayor variedad e innovación culinaria que nunca”, señaló Time Out al explicar las razones de su inclusión en el ranking.

La revista resaltó restaurantes como Idílico, Test Kitchen Lab y Salón Centro por su trabajo de reinterpretación de platos tradicionales colombianos. También mencionó a El Cielo y Carmen, dos referentes de la gastronomía local que han apostado por reinventar recetas y productos nacionales.

Conozca: ¡Un crack! El chef colombiano Juan Manuel Barrientos llevó a Elcielo Miami a ganar una nueva Estrella Michelin La revista también destacó la próxima llegada a Medellín del chef Jaime Rodríguez, reconocido por liderar Celele, en Cartagena, restaurante que fue nombrado el quinto mejor de Latinoamérica. Según Time Out, su desembarco en la capital antioqueña refleja el creciente atractivo de la ciudad para figuras de la alta cocina y fortalece una escena gastronómica que continúa sumando propuestas de alcance nacional e internacional.

Entre los indicadores evaluados, Medellín sobresalió especialmente por la percepción de calidad de su oferta culinaria. El 94 % de los residentes encuestados la calificó positivamente, una cifra que la convirtió en la segunda ciudad mejor valorada del ranking en este aspecto, solo detrás de Londres. La ciudad también obtuvo la mejor calificación de toda la lista para hacer mercado y comprar alimentos frescos: el 95 % de los habitantes consultados consideró que ofrece excelentes condiciones para ello. A esto se sumó una puntuación de asequibilidad del 79 %, uno de los porcentajes más altos del escalafón y un factor que contribuyó a consolidar la posición de Medellín dentro de las 20 mejores ciudades gastronómicas del mundo. Además de los restaurantes de alta cocina, Time Out destacó opciones más informales y de comida cotidiana. Entre ellas mencionó los sándwiches de inspiración colombiana de All Day Café y las propuestas vegetarianas de Oh! Food, en Envigado.

Como recomendación gastronómica imprescindible para los visitantes, la revista eligió la empanada de carne y papa de Empanadas El Machetico de Nico. Según el periodista local Luis Gómez, citado por Time Out, se trata de una de las mejores expresiones de la comida callejera colombiana.

La inclusión de Medellín en la clasificación la ubica junto a algunos de los destinos gastronómicos más reconocidos del mundo y confirma el crecimiento de una oferta culinaria que combina tradición, innovación y accesibilidad, factores que fueron determinantes para su reconocimiento internacional.

Las 20 mejores ciudades gastronómicas del mundo, según Time Out