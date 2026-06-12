Este sábado debuta Brasil en el Mundial bajo el mando de Ancelotti ante Marruecos: ¿jugará Neymar?

“¿Nervioso? No. Estar nervioso es cuando un alumno va al colegio sin estar preparado; eso es la ansiedad. Estoy tranquilo porque estoy muy bien preparado”, mencionó Ancelotti a GloboTV. Hay que recordar que el estratega ha ganado todo en clubes: Champions, Mundial de Clubes, ligas locales, copas locales . Esta será su primera experiencia como seleccionador, sin embargo, es un ganador nato.

Carlo Ancelotti debutará como director técnico en una Copa del Mundo este próximo sábado 13 de junio al mando de la Selección de Brasil frente a Marruecos en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium). Es probable que Neymar Jr. no sea parte del equipo inicialista del Scratch, esto debido a que aún continúa en readaptación de campo tras la lesión en el gemelo sufrida con su club, Santos.

Todo apunta a que Carletto apostará por la experiencia de algunos jugadores como Allison, Danilo, Casemiro o Vinicius, este último, a pesar de ser joven, cumplirá 50 partidos con la Canarinha en este partido ante los árabes. Por otro lado, Marruecos será liderado por Achraf Hakimi, quien viene de ser bicampeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain. La mala noticia para los marroquíes es la baja de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd por lesión.

Del primer onceno del técnico italiano se especula que sea el siguiente: Allison (arquero) - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro (defensas) - Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá (mediocampistas) - Vinicius Jr, Matheus Cunha y Raphinha (delanteros). Neymar podría tener minutos.

Marruecos, polémico campeón de la Copa Africana de Naciones en enero de este año, será dirigido por Mohamed Ouahbi, entrenador belga-marroquí de 49 años. Este sería su equipo para enfrentar a Brasil: Bono (arquero) - Hakimi, Diop, Riad, Belammari (defensas) - Amrabat, El Aynaoui, Ounahi (volantes) - El Khannous, Brahim Díaz y Saibiri (delanteros).

Para este compromiso, el árbitro designado es el esloveno Slavko Vincic. El partido que se jugará a las 5:00 p.m. hora de Colombia será transmitido por Win Sports, DirecTV, Caracol TV y RCN TV.

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