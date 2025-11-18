El DIM inicia su camino en cuadrangulares en un estadio donde le cuesta ganar, ¿cuándo y a qué hora es el partido contra Junior?

Al DIM le cuesta jugar en Barranquilla. En los últimos siete años, el cuadro rojo solo ha ganado dos partidos en sus visitas al estadio Metropolitano. La primera fue en mayo de 2018, cuando se impuso 0-1. La última el 8 de junio pasado, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Apertura.
Esa noche los rojos ganaron con gol de Homer Martínez, hijo de la cantera del cuadro tiburón. Siete años antes triunfaron con un tanto de Didier Moreno, ahora referente del cuadro atlanticense que dirige el uruguayo Alfredo Arias, quien estuvo al frente de El Poderoso entre el segundo semestre de 2023 y agosto de 2024, llevándolos a la final del Clausura del primer año.