Al DIM le ha ido bien de local en Libertadores, ¿logrará, ante Liverpool, primer triunfo del año en el Atanasio?

El DIM tiene una deuda pendiente en lo que va de 2026: ganar siendo local. El cuadro rojo ha disputado en lo que va de año tres juegos en casa, pero no ha ganado ninguno. Los dirigidos por el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo empataron a dos tantos contra el Deportes Tolima en su primera presentación ante su público.
Luego perdieron 1-2 el 6 de febrero pasado ante Internacional de Bogotá. Esa fue la primera derrota de los antioqueños por Liga en su estadio desde que cayeron frente a Envigado 3-4 el 24 de julio de 2025, por la tercera fecha del Clausura.