El talento colombiano se consolidó y es muy apetecido en las ligas de Europa

Hubo un tiempo en que ver a un colombiano jugar en Europa era un acontecimiento tan raro como emocionante. Las excepciones —como Carlos Valderrama en Francia, Freddy Rincón en Italia o Faustino Asprilla en Inglaterra— eran celebradas con orgullo nacional, pero vistas también como algo casi exótico. Los jugadores nacionales eran considerados talentosos, sí, pero también impredecibles, inmaduros o difíciles de adaptar a las exigencias tácticas y culturales del fútbol europeo.
Sin embargo, en los últimos 15 años, esa percepción ha cambiado de forma radical. Hoy, es cada vez más común ver talentos colombianos no solo fichando por equipos europeos, sino haciéndolo directamente desde clubes locales o juveniles, y destacándose en ligas de élite como la Premier League, LaLiga, la Serie A o la Bundesliga. ¿Qué cambió para que el jugador criollo pasara de ser una apuesta de alto riesgo a convertirse en un activo codiciado?