DIM busca, ante Tolima, volver a ganar por Liga en su fortín, ¿A qué hora juegan y cómo está el historial reciente?

Han pasado 50 días desde la noche más reciente que los aficionados del Poderoso lo vieron jugar en su casa. Este martes, a partir de las 8:30 p.m. –bonito horario–, el Medellín recibirá al Deportes Tolima por la tercera fecha del Apertura 2026. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo enfrentará a los pijaos, vigentes subcampeones del fútbol colombiano y cuadro que también jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026, con la intención de conseguir su primera victoria del semestre y recomponer la relación con sus hinchas, que no viene en buenos términos desde que perdieron las finales de Liga y Copa del año pasado.

¿Cómo le ha ido al DIM en el Atanasio Girardot por Liga?

El Medellín de Alejandro Restrepo es un buen local. De los 13 partidos que disputó en el segundo semestre del 2025 en su estadio, solo perdió uno: el duelo de la tercera jornada del Clausura contra Envigado. En ese encuentro, disputado el 24 de julio del año pasado, los rojos cayeron 3-4 contra un cuadro naranja que tuvo como gran figura a Daniel Arcila, quien ese día anotó tres de los cuatro tantos de su elenco. Para muchos, esa presentación en el Atanasio Girardot fue la que ayudó a que, poco tiempo después, lo vendieran a León de México –donde jugaba James–, por menos de un millón de dólares.

Por eso, en la interna del Poderoso hay esperanza de lograr el primer triunfo ante un Tolima que, por el momento, ha mostrado buen nivel y sinergia en los dos encuentros que ha disputado en el inicio del 2026: venció 0-2 al Junior en Barranquilla y se impuso 2-0 a Alianza en el estadio Manuel Murillo Toro. Los dirigidos por Lucas González son líderes del torneo. En el Medellín hay confianza en que pueden revertir la situación del inicio del semestre, a pesar del ambiente agreste que han tenido que enfrentar en días recientes. “Estamos es un gran equipo, con gran hinchada. Han confiado en nosotros. No tengo nada para recriminarle al grupo porque corrió en los últimos juegos, se entregó, luchó los partidos. Eso me mantiene fuerte. Hay que recuperarnos bien porque esto apenas está empezando”, aseguró Alejandro Restrepo.

Al cuadro antioqueño, además, le ha ido bien en sus últimos enfrentamientos con Tolima. De los cuatro encuentros que disputaron en 2025, el DIM ganó tres: se impuso 1-3 en el juego de la segunda fecha de los cuadrangulares del Apertura, 2-1 en el de la quinta fecha del mismo torneo y 2-3 en la jornada 13 del Clausura. La caída fue en el duelo de la decimotercera jornada del Apertura, cuando los pijaos se llevaron el triunfo 0-1 del Atanasio Girardot con un gol de Jersson González, quien jugó en el DIM en 2024.

¿Mancilla tendrá otra oportunidad?

En el Medellín, González jugaba por la banda derecha. Esa posición parece que tiene un nuevo pretendiente: el juvenil Gerónimo Mancilla. El extremo zurdo, nacido en Guachené, Cauca –dicen que es familiar de Yerry Mina–, se ha ido ganando un espacio entre los convocados habituales al primer equipo del DIM.