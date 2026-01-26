DIM busca, ante Tolima, volver a ganar por Liga en su fortín, ¿A qué hora juegan y cómo está el historial reciente?

La última vez que el DIM jugó un partido de Liga en el Atanasio Girardot fue el 8 de diciembre de 2025. Ese día el cuadro rojo recibió al Junior de Barranquilla, a la postre campeón del torneo local, en el duelo de la última fecha del Grupo A de los cuadrangulares del Clausura.
Aquella vez se impuso 2-1 con goles de Brayan León Muñiz –ahora en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica–, y el defensa José Ortiz, que lucha por uno de los puestos en la zaga de centrales del Medellín. Por el cuadro tiburón descontó el antioqueño Bryan Castrillón, quien debutó como profesional en el cuadro rojo.