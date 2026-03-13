Estos son los 25 dueños de equipos deportivos más ricos del planeta

El deporte despierta pasiones en millones de aficionados alrededor del mundo. Cada partido, campeonato o clásico disputado moviliza emociones, audiencias y genera conversaciones globales.
Pero detrás de ese espectáculo también hay un negocio gigantesco que mueve millones de dólares, pues, los equipos y las ligas deportivas son activos multimillonarios, y los que están detrás son algunos de los empresarios más ricos del planeta.
Esa realidad queda reflejada en el más reciente ranking de la revista Forbes, que identificó a los 25 propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo en 2026.
En conjunto, este grupo acumula una fortuna de US$903.000 millones, un salto de 49% frente a los US$607.000 millones registrados en 2025, lo que confirma que el negocio del deporte continúa atrayendo grandes capitales.
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