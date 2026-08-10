“El fútbol puede esperar”: Dimayor aplazó todos los partidos que tenía programados para esta semana

“Nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto”, prosigue la información publicada por Dimayor.

¿Cuáles fueron los encuentros que aplazaron?

Esta era una semana en la que se tenía programado mucho fútbol en Colombia. No solo había encuentros pendientes de la cuarta fecha del Torneo Clausura. También había juegos del Torneo BetPlay, que iniciaba su cuarta jornada con el juego entre Leones y Real Cundinamarca que se iba a jugar en Ditaires el lunes a las 6:00 p.m.; así como de la Copa Colombia.

No obstante, todos esos juegos serán aplazados para una nueva fecha. Por Liga, los partidos que se tenían previstos para jugarse en el inicio de la semana eran el emparejamiento entre Junior y Pereira, que se disputaría en el estadio Romelio Martínez del centro de la capital del Atlántico; así como el duelo entre Águilas Doradas y Llaneros e Independiente Medellín contra Millonarios, que se jugaban entre el lunes y el martes.

Para el viernes se tenía previsto el encuentro entre Llaneros y Deportes Tolima en Villavicencio, con el que iniciaba la quinta jornada, pero no se sabe si se disputará o no. Entre tanto, por el Torneo BetPlay estaban programados los juegos Leones-Real Cundinamarca, Tigres-Envigado, Real Santander-Barranquilla F.C, Real Cartagena-Bogotá, Patriotas-Osromarso y Boca Jniors-Unión Mgdalena. Para esta semana también se tenían previstos los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, que se disputarían entre el miércoles 12 de agosto y el martes 18. En esa ronda se tenían programados los encuentros Deportivo Cali-Atlético Nacional; Internacional de Bogotá-Real Cundinamarca; Alianza-Once Caldas, DIM-Pasto; Millonarios-Barranquilla y Llaneros-Quindío.