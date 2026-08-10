“El fútbol puede esperar”: Dimayor aplazó todos los partidos que tenía programados para esta semana

Todos los partidos del fútbol profesional colombiano que estaban programados para disputarse entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto fueron suspendidos como consecuencia del terremoto que sacudió el país. “Se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano correspondiente a esta semana”, dice el comunicado del ente rector del balompié local.
La campaña, nombrada “El fútbol puede esperar, Colombia nos necesita”, fue promovida por los 36 clubes que son miembros de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Según lo que expresa el comunicado, los equipos decidieron centrar sus esfuerzos en ayudar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.