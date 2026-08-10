Así está horas después San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia

San José del Palmar, un municipio de Chocó ubicado cerca de los límites con Risaralda y Valle del Cauca, se encuentra en el centro de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró este 10 de agosto en Colombia. El municipio fue identificado como el epicentro del fuerte movimiento telúrico, por lo que desde las primeras horas las autoridades concentraron parte de su atención en establecer la magnitud de los daños y verificar la situación de sus habitantes. El alcalde de San José del Palmar, León Fabio Marín Moncada, en conversación El Tiempo, entregó un primer balance de la emergencia y señaló que, de manera preliminar, se contabilizan unas 400 viviendas afectadas y alrededor de 20 estructuras completamente colapsadas. Entérese: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

Las autoridades continúan recorriendo el territorio para establecer con mayor precisión el impacto del terremoto. La situación es especialmente compleja en las zonas rurales, donde las dificultades de comunicación han impedido conocer completamente el estado de algunas comunidades. Lea más: Este fue el epicentro del temblor de 7.4 que asustó esta mañana a Colombia Uno de los puntos que más preocupa es el corregimiento de La Italia, que tiene cerca de 3.000 habitantes. Según el alcalde, hasta el momento no ha sido posible establecer comunicación completa con la población debido a la falta de señal telefónica. Esto dificulta la elaboración de un balance definitivo y también representa un obstáculo para identificar las necesidades más urgentes de las familias afectadas. Lea aquí: ¿Vive en un piso alto? Estas son algunas recomendaciones en caso de temblor

¿Hay fallecidos en San José del Palmar?

Uno de los datos alentadores dentro del panorama de afectaciones materiales es que, hasta el reporte preliminar entregado por el alcalde, no se habían registrado personas fallecidas en San José del Palmar. Sin embargo, sí se reportaban personas lesionadas que requerían atención médica. Es importante diferenciar este dato del balance general del departamento. De acuerdo con el Reporte de Situación #4 de la Gobernación del Chocó, con corte a la 1:02 p. m. del 10 de agosto, en todo el departamento se contabilizaban 12 personas fallecidas y 84 lesionadas.

La Gobernación aclaró que se trata de información preliminar y que las cifras pueden cambiar a medida que avancen las labores de verificación en los municipios afectados. Además de las víctimas, el departamento reportaba afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada, cuyos daños todavía estaban en proceso de evaluación. Amplíe la noticia: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

Vías bloqueadas, problemas con los servicios públicos y pocos recursos para contener la emergencia

Uno de los principales obstáculos para atender la emergencia en San José del Palmar es el acceso al municipio. La vía de entrada se encuentra afectada por deslizamientos, una situación que puede dificultar la llegada de equipos de rescate y de las ayudas humanitarias que necesitan las comunidades damnificadas. La personera municipal, Helen Johana Cuero, señaló que no había fluido eléctrico y que el acueducto no estaba funcionando. También informó sobre afectaciones en varios colegios ubicados en las zonas rurales. La funcionaria explicó que las autoridades y habitantes estaban intentando establecer centros de acopio para recibir ayuda humanitaria, ante las necesidades que dejó el terremoto. Siga leyendo: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

También se solicitó apoyo aéreo para facilitar el traslado de las personas lesionadas que necesiten atención médica urgente. La petición incluye disponer de un helicóptero que permita evacuar a los heridos y llevarlos hacia centros asistenciales. A las dificultades geográficas y de comunicación se suma la capacidad limitada del municipio para responder por sí solo a una emergencia de esta magnitud.

San José del Palmar tiene una población cercana a los 5.800 habitantes y, según explicó el alcalde, cuenta con recursos muy limitados para afrontar la emergencia. El mandatario señaló que el municipio dispone de aproximadamente $32 millones provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una suma que considera insuficiente frente a las necesidades generadas por el terremoto. Por eso, una de las prioridades de las autoridades es lograr que la ayuda nacional llegue a las comunidades afectadas, especialmente a aquellas que permanecen incomunicadas o tienen dificultades para desplazarse hacia el casco urbano.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional anunció el despliegue de funcionarios y ministros hacia las diferentes regiones afectadas por el terremoto. Las autoridades deberán establecer en las próximas horas un balance más completo de los daños y las necesidades de los habitantes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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