Así está horas después San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia

San José del Palmar, un municipio de Chocó ubicado cerca de los límites con Risaralda y Valle del Cauca, se encuentra en el centro de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró este 10 de agosto en Colombia.
El municipio fue identificado como el epicentro del fuerte movimiento telúrico, por lo que desde las primeras horas las autoridades concentraron parte de su atención en establecer la magnitud de los daños y verificar la situación de sus habitantes.
El alcalde de San José del Palmar, León Fabio Marín Moncada, en conversación El Tiempo, entregó un primer balance de la emergencia y señaló que, de manera preliminar, se contabilizan unas 400 viviendas afectadas y alrededor de 20 estructuras completamente colapsadas.
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