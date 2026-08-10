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El dramático testimonio de reconocido periodista cuyo padre sigue atrapado bajo los escombros de un edificio en Cali

Entre las historias que dejó la emergencia está la del papá del presentador José Fernando Patiño. El periodista pidió ayuda urgente a las autoridades para localizarlo y adelantar las labores de rescate.

  • José Fernando Patiño sigue pidiendo ayuda para localizar a su padre, quien se encontraba en Cali al momento del sismo. Foto: Redes sociales @josefdopatino
    José Fernando Patiño sigue pidiendo ayuda para localizar a su padre, quien se encontraba en Cali al momento del sismo. Foto: Redes sociales @josefdopatino
El Colombiano
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hace 4 horas
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Una de las historias que se conocieron justo tras el terremoto que azotó varias zonas del país este lunes fue la del padre del presentador José Fernando Patiño, que se conoció había quedado atrapado bajo los escombros de una de las edificaciones que colapsaron en Cali tras el fuerte sismo registrado este lunes.

En conversación con Blu Radio, pidió ayuda a las autoridades para adelantar las labores de búsqueda y rescate.

“Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto”, relató Patiño, quien se encontraba en Bogotá mientras intentaba viajar hacia la ciudad.

El presentador explicó que había perdido comunicación con él y que, según la información que había recibido, uno de los vecinos habría escuchado su voz entre los escombros.

“Mi padre no volvió a contestar, no contesta. Lo que sé es que alguien, alguno de los vecinos, escuchó que mi papá dijo ‘Darío Patiño’. Entonces quiero hacer un llamado a las autoridades en Cali. Me imagino el nivel de colapso en el que están, pero tengo que hacerlo desde acá, desde Bogotá”, afirmó.

Patiño explicó que su padre se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Capri, en el sur de Cali, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

EL COLOMBIANO se encuentra en el lugar donde el periodista adelanta la búsqueda de su padre. Desde allí, hizo un llamado a las autoridades para que envíen más maquinaria, sierras, pulidoras inalámbricas y equipos de socorro que permitan avanzar en las labores de rescate.

Asegura que su padre todavía no ha logrado encontrar a su padre.

Tras el colapso de la edificación, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban el estado del lugar. Ciudadanos que se encontraban en el sector también hicieron llamados a los organismos de emergencia para que adelantaran las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecían bajo los escombros.

“Por favor, se requiere urgentemente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros. Mi papá está vivo”, manifestó Patiño entre lágrimas y con la voz entrecortada, mientras insistía en la necesidad de que los equipos de rescate llegaran al lugar.

Esta es la información que se conoce

El presidente Abelardo de la Espriella, en una rueda de prensa, informó que ya hay un saldo preliminar de 111 personas fallecidas tras el terremoto.

La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública.

Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que continúan las operaciones de rescate en edificios colapsados y otros puntos donde se investiga la posible presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

Lea también: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué se sabe del padre del periodista José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali?
Darío Patiño, padre del periodista José Fernando Patiño, quedó atrapado bajo los escombros tras el colapso del edificio Torres del Limonar en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali. Desde Bogotá, el comunicador hizo un angustioso llamado a los organismos de socorro y a los vecinos de la zona para que aceleren las labores de rescate con herramientas y ayuda manual, confirmando que se escucharon señales de vida entre la estructura destruida.
¿Cuál es el reporte preliminar de víctimas y afectaciones entregado por el presidente Abelardo de la Espriella?
Tras la reunión de evaluación en el Puesto de Mando Unificado de la UNGRD, el presidente informó un saldo preliminar de 111 personas fallecidas, 87 heridos, 61 edificios colapsados y más de 1.500 viviendas averiadas. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno decretó la declaratoria de desastre de carácter nacional para movilizar recursos extraordinarios hacia el Eje Cafetero y el occidente del país.
¿Dónde se registró el epicentro del sismo de magnitud 7,4 y qué regiones fueron las más impactadas?
El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, a una profundidad de 107 kilómetros. Las principales emergencias y daños estructurales severos se concentran en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.
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