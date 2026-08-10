El dramático testimonio de reconocido periodista cuyo padre sigue atrapado bajo los escombros de un edificio en Cali

Una de las historias que se conocieron justo tras el terremoto que azotó varias zonas del país este lunes fue la del padre del presentador José Fernando Patiño, que se conoció había quedado atrapado bajo los escombros de una de las edificaciones que colapsaron en Cali tras el fuerte sismo registrado este lunes. En conversación con Blu Radio, pidió ayuda a las autoridades para adelantar las labores de búsqueda y rescate. “Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto”, relató Patiño, quien se encontraba en Bogotá mientras intentaba viajar hacia la ciudad. El presentador explicó que había perdido comunicación con él y que, según la información que había recibido, uno de los vecinos habría escuchado su voz entre los escombros.

“Mi padre no volvió a contestar, no contesta. Lo que sé es que alguien, alguno de los vecinos, escuchó que mi papá dijo ‘Darío Patiño’. Entonces quiero hacer un llamado a las autoridades en Cali. Me imagino el nivel de colapso en el que están, pero tengo que hacerlo desde acá, desde Bogotá”, afirmó. Patiño explicó que su padre se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Capri, en el sur de Cali, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico. EL COLOMBIANO se encuentra en el lugar donde el periodista adelanta la búsqueda de su padre. Desde allí, hizo un llamado a las autoridades para que envíen más maquinaria, sierras, pulidoras inalámbricas y equipos de socorro que permitan avanzar en las labores de rescate. Asegura que su padre todavía no ha logrado encontrar a su padre.

Tras el colapso de la edificación, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban el estado del lugar. Ciudadanos que se encontraban en el sector también hicieron llamados a los organismos de emergencia para que adelantaran las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecían bajo los escombros. “Por favor, se requiere urgentemente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros. Mi papá está vivo”, manifestó Patiño entre lágrimas y con la voz entrecortada, mientras insistía en la necesidad de que los equipos de rescate llegaran al lugar.

Esta es la información que se conoce

El presidente Abelardo de la Espriella, en una rueda de prensa, informó que ya hay un saldo preliminar de 111 personas fallecidas tras el terremoto. La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que continúan las operaciones de rescate en edificios colapsados y otros puntos donde se investiga la posible presencia de personas atrapadas bajo los escombros. Lea también: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: