Sismo: 8 horas llevan atrapadas 16 personas en el Megacable de Pereira

La emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también afectó la operación del Megacable de Pereira, donde varias personas quedaron atrapadas en las góndolas mientras se movilizaban por el sistema de transporte aéreo. Están ahí desde pasadas las 7 am y aún no han podido ser rescatadas. Además, comunicaciones en esa zona del país siguen sin estabilizarse, por lo que no se conocen detalles de la situación. Le recomendamos leer: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales Las hipótesis señalan que dos de las torres del Megacable se vieron afectadas. Además, el cable se habría salido de sus rieles, pero para mover las canastas se necesita personal especializado con el fin de evitar cualquier emergencia. La Alcaldía de Pereira, a cargo de Mauricio Salazar, confirmó la situación y explicó que, aunque las personas permanecen en las cabinas, no estarían en riesgo inminente. Los organismos de socorro adelantan las labores necesarias para poder llegar hasta ellas y efectuar el rescate.

La atención, sin embargo, se desarrolla en medio de una emergencia de grandes proporciones en Pereira y su Área Metropolitana. De acuerdo con el balance preliminar entregado por el alcalde, 40 personas han muerto en el Área Metropolitana, 37 de ellas en Pereira, mientras que se han identificado 65 edificaciones colapsadas. De esas estructuras, en al menos 15 se presume que podría haber personas atrapadas, por lo que los equipos de rescate concentran sus esfuerzos inicialmente en esos puntos. “En el Megacable se encuentran varias personas atrapadas en las góndolas. Sin embargo, sus vidas en este momento no corren peligro”, explicó Salazar, quien señaló que el proceso de rescate se iniciará una vez se atiendan las estructuras donde existe sospecha de personas atrapadas.

La emergencia también golpea la red hospitalaria de Pereira

La magnitud de la emergencia también provocó una fuerte presión sobre los servicios de salud de la ciudad. Según el alcalde, varios centros asistenciales alcanzaron su capacidad debido a la llegada masiva de personas heridas.

Alcalde de #Pereira anunció la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta



El alcalde de Pereira Mauricio Salazar informó que se declara Toque de Queda a partir de las 6:00 de la tarde de hoy y hasta las 5:00 a.m de mañana martes 11 de agosto en los siguientes... — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 10, 2026

Salazar pidió a los ciudadanos no dirigirse a la Clínica Los Nevados, el Hospital San Jorge ni la Clínica Comfamiliar, debido a que sus servicios se encuentran colapsados por la demanda. La Clínica Noé, por su parte, tuvo que ser desalojada después de que su infraestructura presentara condiciones de riesgo. El Aeropuerto Internacional Matecaña también sufrió daños en sus instalaciones y se reportaron personas fallecidas en el lugar. No obstante, según el reporte entregado por el alcalde, la pista no presenta afectaciones. Lea más: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

Pereira declara calamidad pública y toque de queda

Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Pereira anunció la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta para facilitar la atención de la emergencia y la movilización de recursos. También se decretó un toque de queda desde las 6:00 p. m. de este lunes hasta las 5:00 a. m. del martes 11 de agosto en el Centro, la Comuna Universidad y el Subcentro de la Comuna Cuba. Se aumentará el pie de fuerza en la ciudad. Puede leer: Así está horas después San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia Además, se estableció el Día sin Carro desde las 4:00 p. m. de este lunes y durante todo el martes, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los organismos de socorro. Las clases en las instituciones educativas también fueron suspendidas de manera indefinida mientras se atiende la emergencia. “Necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro. Necesitamos acudir a la atención de esta emergencia”, afirmó Salazar. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y reportar información sobre personas desaparecidas en el CAI más cercano o a través de la emisora de la Policía. La Alcaldía también habilitó varios puntos para la recepción de ayudas humanitarias y dispuso el servicio de atención veterinaria en Ukumarí, debido a que la sede del Hospital Público Veterinario de Maraya permanece temporalmente cerrada. Siga leyendo: Los terremotos más devastadores de Colombia: cinco sismos que marcaron la historia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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