Dimayor falló a favor de América en el caso de Yhorman Hurtado por demanda del Internacional de Bogotá

La Dimayor confirmó en un comunicado la decisión de la Comisión Disciplinaria de la entidad en el caso de Yhorman Hurtado, jugador que milita en el América de Cali.

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el ente rector del fútbol colombiano recibió una demanda por parte del Internacional de Bogotá contra América de Cali por la inscripción del jugador Yhorman Hurtado, por jugar en tres equipos en este 2026.

En sus argumentos, el Internacional mencionaba que Hurtado fue inscrito por el Deportes Tolima en enero de 2026 hasta el 15 de marzo del mismo año; luego fue registrado por el club Always Ready de Bolivia entre el 19 de marzo hasta el 8 de mayo y ahora América lo inscribió desde el 21 de julio del presente año. Por ello, desde Internacional de Bogotá argumentaban que ningún jugador puede actuar en más de dos equipos en la misma temporada.

Tras estudiar la demanda, la Comisión Disciplinaria concluyó que “El Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del CDU de la FCF, por cuanto: (i) la controversia sobre el concepto de temporada se resuelve por remisión a la reglamentación nacional, que existe y es expresa; (ii) su alcance fue determinado por la Comisión del Estatuto del Jugador mediante la Resolución No. 006 de 2024, sin que dicho criterio ni las normas que lo sustentan hayan sido modificados, lo que impide a este Comité reabrir la interpretación sin quebrantar la coherencia del sistema; (iii) conforme a dicho criterio, el Jugador actuó por un solo club dentro de la temporada correspondiente a la Liga BetPlay Dimayor II 2026”.