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Dimayor falló a favor de América en el caso de Yhorman Hurtado por demanda del Internacional de Bogotá

El club demandante puede interponer los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

  • El jugador Yhorman Hurtado de América no pudo jugar en el último duelo de los Diablos Rojos en la Liga, por la demanda presentada por Internacional de Bogotá. FOTO TOMADA X@AmericadeCali
    El jugador Yhorman Hurtado de América no pudo jugar en el último duelo de los Diablos Rojos en la Liga, por la demanda presentada por Internacional de Bogotá. FOTO TOMADA X@AmericadeCali
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La Dimayor confirmó en un comunicado la decisión de la Comisión Disciplinaria de la entidad en el caso de Yhorman Hurtado, jugador que milita en el América de Cali.

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el ente rector del fútbol colombiano recibió una demanda por parte del Internacional de Bogotá contra América de Cali por la inscripción del jugador Yhorman Hurtado, por jugar en tres equipos en este 2026.

En sus argumentos, el Internacional mencionaba que Hurtado fue inscrito por el Deportes Tolima en enero de 2026 hasta el 15 de marzo del mismo año; luego fue registrado por el club Always Ready de Bolivia entre el 19 de marzo hasta el 8 de mayo y ahora América lo inscribió desde el 21 de julio del presente año. Por ello, desde Internacional de Bogotá argumentaban que ningún jugador puede actuar en más de dos equipos en la misma temporada.

Tras estudiar la demanda, la Comisión Disciplinaria concluyó que “El Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del CDU de la FCF, por cuanto: (i) la controversia sobre el concepto de temporada se resuelve por remisión a la reglamentación nacional, que existe y es expresa; (ii) su alcance fue determinado por la Comisión del Estatuto del Jugador mediante la Resolución No. 006 de 2024, sin que dicho criterio ni las normas que lo sustentan hayan sido modificados, lo que impide a este Comité reabrir la interpretación sin quebrantar la coherencia del sistema; (iii) conforme a dicho criterio, el Jugador actuó por un solo club dentro de la temporada correspondiente a la Liga BetPlay Dimayor II 2026”.

Así mismo expresó que “el jugador se encontraba inscrito reglamentariamente y no existía acto de autoridad competente que lo suspendiera o inhabilitara, lo que excluye la tipicidad de ambos literales; y (vi) la actuación del club estuvo amparada en actos expresos de habilitación, conforme a la reglamentación de la competición, lo que excluye todo reproche de culpabilidad”.

Por ello, la Comisión resolvió “desestimar la denuncia de partido formulada por el Internacional de Bogotá contra el Club América de Cali S.A., respecto del partido correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, disputado el 26 de julio de 2026”.

“Declarar que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, y que el jugador Yhormar David Hurtado Torres se encontraba habilitado para actuar en la Liga BetPlay Dimayor II 2026.

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Finalmente, aclaró que “contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo dispuesto en los artículos 171, 172 y 173 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol”.

Hay que recordar que, Iván Vélez, quien es el gerente deportivo del club, había manifestado que tenían todos los respaldos jurídicos y que por ende, la inscripción del jugador era reglamentaria. Ante esto el cuadro escarlata esperaba que la demanda saliera favorable para los Diablos Rojos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el argumento de Internacional de Bogotá para solicitar una sanción contra el América?
Internacional de Bogotá argumentó que Yhorman Hurtado habría violado la norma que prohíbe jugar en más de dos equipos durante la misma temporada, al haber actuado en 2026 con Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y posteriormente América de Cali.
¿En qué equipos jugó Yhorman Hurtado durante el año 2026 según la demanda?
De acuerdo con la denuncia presentada, Yhorman Hurtado estuvo inscrito en Deportes Tolima entre enero y marzo, en Always Ready de Bolivia entre marzo y mayo, y finalmente registrado por América de Cali a partir del 21 de julio de 2026.
Sí, contra la decisión de la Comisión Disciplinaria proceden reglamentariamente el recurso de reposición y, en subsidio, el recurso de apelación, según lo estipulado en los artículos 171, 172 y 173 del Código Disciplinario Único de la FCF.
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