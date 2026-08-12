Capitán del Deportivo Pereira se puso la 10 y está de rescatista ayudando a encontrar víctimas del terremoto

El terremoto de 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto, dejó graves afectaciones en el suroccidente del país. Entre las zonas más afectadas está Risaralda y su capital, Pereira. Allí jugadores del equipo de fútbol como Walmer Pacheco dejaron los guayos por un momento y están ayudando como rescatistas.

La Perla del Otún, como es conocida la capital del Risaralda, ha registrado graves daños en su infraestructura y es de los territorios donde más se han registrado muertos, pues de acuerdo con el último informe de las autoridades hasta finalizado el martes, 11 de agosto, habían 85 personas fallecidas, 59 edificaciones con colapso total y 16 con colapso parcial.

En medio del panorama, las personas se han volcado a las calles para, en medio de los escombros, encontrar a quienes pueden seguir con vida, pues según expertos, las primeras 72 horas son cruciales para hallar a los sobrevivientes. Entre quienes están haciendo las labores de rescate está el futbolista Walmer Pacheco, actual capitán del Deportivo Pereira.

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Así lo evidencia imágenes que fueron captadas por ciudadanos, quienes al reconocerlo agradecieron el gesto del jugador. El gesto se hizo viral cuando una de esas fotos fue compartida por el mismo club. “Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”, escribió en su cuenta de X.