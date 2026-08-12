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Capitán del Deportivo Pereira se puso la 10 y está de rescatista ayudando a encontrar víctimas del terremoto

El jugador exintegrante del Junior y Equidad se le vio en las calles con los guantes ayudando en medio de los escombros que dejó el sismo en la capital risaraldense.

  • El futbolista Walmer Pacheco ha sido captado con guantes haciendo de rescatista en medio de los escombros tras el terremoto en Pereira. Fotos: Colprensa y Francisco González/@DeporPereiraFC
    El futbolista Walmer Pacheco ha sido captado con guantes haciendo de rescatista en medio de los escombros tras el terremoto en Pereira. Fotos: Colprensa y Francisco González/@DeporPereiraFC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
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El terremoto de 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto, dejó graves afectaciones en el suroccidente del país. Entre las zonas más afectadas está Risaralda y su capital, Pereira. Allí jugadores del equipo de fútbol como Walmer Pacheco dejaron los guayos por un momento y están ayudando como rescatistas.

La Perla del Otún, como es conocida la capital del Risaralda, ha registrado graves daños en su infraestructura y es de los territorios donde más se han registrado muertos, pues de acuerdo con el último informe de las autoridades hasta finalizado el martes, 11 de agosto, habían 85 personas fallecidas, 59 edificaciones con colapso total y 16 con colapso parcial.

En medio del panorama, las personas se han volcado a las calles para, en medio de los escombros, encontrar a quienes pueden seguir con vida, pues según expertos, las primeras 72 horas son cruciales para hallar a los sobrevivientes. Entre quienes están haciendo las labores de rescate está el futbolista Walmer Pacheco, actual capitán del Deportivo Pereira.

Lea también: “Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto

Así lo evidencia imágenes que fueron captadas por ciudadanos, quienes al reconocerlo agradecieron el gesto del jugador. El gesto se hizo viral cuando una de esas fotos fue compartida por el mismo club. “Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”, escribió en su cuenta de X.

Los jugadores del equipo matecaña no han sido ajenos a la tragedia, pues una vez cancelado el partido ante Junior en Barranquilla, los futbolistas tuvieron que sufrir una travesía para llegar a Pereira y volverse a ver con sus familiares.

El lunes, día de la tragedia y fecha en la que se confirmó la cancelación del encuentro por parte de Dimayor, la plantilla pereirana tuvo que sortear el cierre de 7 aeropuertos. Solo en horas de la tarde, un avión pudo llevarlos hasta la terminal aérea de Medellín para regresar por tierra a Pereira, pues el Aeropuerto Internacional Matecaña sufrió graves daños tras el sismo.

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En la ciudad aún hay 45 personas reportadas como desaparecidas. También se han rescatado 243 y 279 han sido trasladadas a centros médicos. El número de heridos en atención asciende a 85 y 14 animales han sido rescatados.

Siga leyendo | Joven arquero antioqueño del Pereira fue el último de la plantilla en “aparecer” tras terremoto: su edificio sufrió grietas

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