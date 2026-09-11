¿España o Marruecos? Faltan 4 años, pero ya hay disputas por el lugar de la final del Mundial de 2030

La sede de la final del Mundial 2030 se decidirá “a su debido tiempo”, reafirmó este viernes a la AFP la Federación Internacional (FIFA), en reacción a unas declaraciones del presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, asegurando que tendría lugar en su país.
Los coorganizadores de esta edición de 2030, Portugal, España y Marruecos, se disputan el derecho a acoger la final: Madrid apuesta por el reconocido estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115.000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.