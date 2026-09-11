Esto es lo que le cuesta ver ballenas en Buenaventura: tenga en cuenta estas fechas estratégicas

Cada año, las aguas del Pacífico colombiano reciben a las ballenas jorobadas que llegan después de recorrer miles de kilómetros desde zonas australes. Buenaventura y otros destinos del litoral vallecaucano se convierten entonces en puntos de partida para quienes quieren encontrarse con estos animales en mar abierto.
La temporada de avistamiento se extiende, principalmente, entre julio y octubre. Sin embargo, agosto y septiembre son los meses en los que más posibilidades hay de encontrarlas, por lo que este mes es una de las fechas que puede tener en cuenta para programar el viaje.
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Las yubartas recorren aproximadamente de 8.500 kilómetros desde la Antártida y el sur de Chile hasta las costas colombianas. El desplazamiento está relacionado con su ciclo reproductivo ya las aguas del Pacífico ofrecen condiciones para procesos como la fecundación, el nacimiento y la crianza de los ballenatos.