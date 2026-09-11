¿Quién es el niño? El secreto de Crepes & Waffles que custodia como la receta de Coca-Cola

Ir a Crepes & Waffles es una experiencia sensorial que resulta agradable para la mayoría de sus comensales. Los platos, que suelen estar bien decorados y asequibles, hacen que esta cadena de restaurantes se convierta en una de las más cotizadas del país. Sus fundadores, Beatriz Fernández y Eduardo Macía, se unieron en 1980 para crear una marca que goza de gran renombre en la actualidad. Según el Mapa Nacional de Retail, con cifras de 2025, Crepes & Waffles ocupó el segundo lugar entre las cadenas de restaurantes con mayores ingresos de Colombia, obteniendo $1,26 billones y un crecimiento del 13,3 %. Este puesto solo es superado por Frisby, que obtuvo $1,50 billones en ingresos. Lea también: Crepes & Waffles confirma el asombroso hallazgo de 14 tumbas prehispánicas en Tolima Si nos vamos al concepto de la marca, Crepes & Waffles tiene un diseño rústico, con luces tenues y una mobiliaria enfocada en tonos terracota, grises y madera. Este diseño cálido hace que el restaurante se vea sofisticado y agradable a la vista.

Los platos suelen estar visualmente trabajados y se caracterizan por una gran variedad de ingredientes y preparaciones, que incluyen frutas, salsas, postres y helados.

El niño de Crepes & Waffles

Pero hay algo que sin duda alguna ha llamado la atención: la fotografía en la que aparece un niño de entre 2 y 4 años, cuyo rostro está embarrado de lo que parece ser chocolate. La imagen resulta especial porque refleja frescura, naturalidad, disfrute por la comida y el aprendizaje en torno al acto de comer.

Niño de Crepes & Waffles. FOTO: Sandra Segovia Marín

A juzgar por las características del niño, como el color de su cabello, sus ojos claros y su nariz respingada, podría pensarse que se trata de un extranjero de Países Bajos, Estados Unidos o Inglaterra. La fotografía es famosa y está presente en prácticamente todas las sedes de Crepes & Waffles, convirtiéndose en un elemento que refleja identidad, familiaridad y atracción para sus visitantes.

¿Quién es el niño de Crepes & Waffle?

EL COLOMBIANO se dio a la tarea de investigar quién es realmente aquel niño que aparece en la fotografía. Para ello, nos comunicamos con la misma cadena de restaurantes y hablamos con un alto ejecutivo, quien nos confirmó que sí se trata de una persona, pero que su identidad es un secreto tan custodiado como la receta de Coca-Cola. Entérese: Nubank inicia una nueva era con Nu Global, transferencias sin comisión a más de 35 países El trato es que solo se puede saber si el mismo niño o adolescente (actualidad) se presenta como el protagonista de la imagen más famosa de Crepes & Waffles. De lo contrario, seguirá siendo un misterio divertido e interesante. No conformes con la respuesta del alto directivo, este diario decidió averiguar un poco más en internet y encontró videos en los que un tiktoker descubrió que la imagen había sido utilizada por una marca de skincare en 2012.

EL COLOMBIANO también encontró que un menor de nacionalidad extranjera, con características físicas similares a las del niño de la fotografía, había visitado Crepes & Waffles en 2017. Nos dimos cuenta por una imagen en la que aparece tomando su tetero mientras su familia estaba sentada en la mesa. No hay confirmación de que se trate de aquella persona, pero la pista nos deja una sensación particular: quizás estuvimos más cerca de descubrir su identidad de lo que imaginábamos. Sin embargo, decidimos no ir más allá, porque parte de la magia también está en ese misterio que por ahora preferimos conservar.

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