Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton se quedan con el premio a mejor portero del año

Este martes 16 de diciembre, a partir del medio día (hora Colombia), la FIFA celebrará una nueva edición de los premios The Best. Sin embargo, horas antes de la apertura del evento, algunos galardones ya comenzaron a escribirse, entre ellos el premio al mejor portero y portera del año. Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton, fueron los galardonados en la edición de 2025, coronándose por encima de figuras que amenazaban con imponerse como la española Catalina Coll o el Dibu Martínez. Le contamos sobre los ganadores del insigne premio y cuáles fueron sus méritos.

Donnarumma destacó por su regularidad en todas las competencias

En la rama masculina, el premio se quedó en manos de Gianluigi Donnarumma, hoy jugador del Manchester City, quien cerró un 2025 inolvidable tras liderar desde el arco la histórica conquista de la Champions League del PSG, la primera del club francés. A sus 26 años, el italiano fue la pieza estructura del equipo de Luis Enrique, especialmente en las rondas decisivas del torneo europeo. Según registros de Opta y reportes oficiales de la UEFA, Donnarumma finalizó la Champions con un porcentaje de atajadas superior al 78%, muchas de ellas dentro del área, y fue uno de los porteros con más intervenciones determinantes en semifinales y final.

A ese rendimiento continental se sumaron tres títulos locales: Ligue 1, Copa de Francia y Trophée des Champions, en una temporada marcada por la regularidad más que por actuaciones aislados. El impacto de Donnarumma no se detuvo con el cambio de club. Tras su llegada al Manchester City en el verano europeo, el arquero italiano se adaptó con rapidez al sistema de Pep Guardiola, destacándose tanto por su seguridad bajo el arco como por su capacidad para iniciar juego. De acuerdo con datos de FBref, fue uno de los guardametas con mayor precisión en pases entre los titulares de la Premier League en el segundo semestre del año.

Donnarumma superó al Dibu y a Courtois

La consistencia del italiano se impuso a una terna de altísimo nivel que incluía a Alisson, Thibaut Courtois, Emiliano “Dibu” Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer, y Wojciech Szczęsny. “Es un honor norme y un reconocimiento que guardaré siempre”, expresó Donnarumma, quien ya había sido distinguido este año con el Trofeo Yashin y con un lugar en el XI Mundial de FIFPRO.

Hannah Hampton y el cierre de un año perfecto

En la categoría femenina, la protagonista fue Hannah Hampton. La portera del Chelsea y de la selección inglesa coronó una temporada sobresaliente que combinó títulos colectivos, actuaciones decisivas y una madurez competitiva que la consolidó entre las mejores del mundo. Con el club londinense fue clave en el triplete nacional y terminó la campaña como ganadora conjunta del Guante de Oro en la Women´s Super League. Según estadísticas de la liga inglesa y StasBomb, Hampton cerró el curso con más de diez vallas invictas y un porcentaje de atajadas cercano al 80%. Su logro definitivo llegó con Inglaterra en la Eurocopa Femenina 2025. Hampton fue determinante en los momentos de máxima presión, especialmente en las tandas de penales. Atajó dos disparos en la final frente a España y repitió la hazaña en cuartos de final, firmando un torneo que la colocó como una de las grandes figuras del campeonato.

Hampton superó a Cata Coll y a Berger