x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Salen y salen! Los memes que dejó el encuentro entre Petro y Trump en Estados Unidos

El encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos no solo generó reacciones políticas, sino también una ola de creatividad en redes sociales, donde usuarios compartieron montajes, parodias e imágenes creadas con inteligencia artificial.

  • La reunión entre Petro y Trump también desató una ola de memes en redes sociales. FOTO: Presidencia, redes sociales, The Office.
    La reunión entre Petro y Trump también desató una ola de memes en redes sociales. FOTO: Presidencia, redes sociales, The Office.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se convirtió rápidamente en tendencia digital. Más allá de la agenda diplomática, el histórico encuentro provocó una amplia circulación de memes y comentarios humorísticos que dominaron las redes sociales durante la jornada.

Conozca: Galería: las imágenes que dejó el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

Los usuarios apelaron a montajes, parodias y herramientas de inteligencia artificial para recrear escenas de la visita con tono satírico. Elementos como aguardiente, pollo asado y hasta la bandera del M-19 aparecieron en las imágenes que acompañaron las bromas, sumando un componente viral al encuentro.

La cita oficial, realizada el 3 de febrero, estuvo centrada en el diálogo sobre erradicación de cultivos ilícitos y cooperación bilateral, con la participación de delegaciones ministeriales de ambos países. El acceso a la prensa fue limitado y solo se permitieron dos cámaras, una de la Casa Blanca y otra de la Presidencia colombiana.

Lea también: Lo que dijeron los gestos: la comunicación no verbal que marcó la reunión entre Petro y Trump

Durante la visita, Petro salió de su residencia en DuPont Circle en caravana y se trasladó a la Casa Blanca acompañado por el embajador Daniel García-Peña y miembros de su gabinete. En paralelo, distintas figuras políticas reaccionaron al encuentro con posturas divididas.

Mientras la diplomacia avanzaba en el Despacho Oval, en internet la conversación tomó un tono distinto: usuarios retrataron con humor distintos momentos de la jornada y convirtieron la reunión en uno de los temas más comentados del día.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida