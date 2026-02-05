Milton Casco y un impacto inmediato que Nacional no veía desde hace años con jugadores extranjeros

Atlético Nacional vuelve a sentir el impacto inmediato de un extranjero que conecta con el juego y con la hinchada. Algo que no ocurría desde los recordados pasos de Gastón Pezzuti, Franco Armani y Alejandro “Lobo” Guerra. Hoy, ese efecto lo está generando Milton Casco, quien a sus 37 años se ha ganado rápidamente el respeto y la admiración del público verdolaga con actuaciones sólidas y decisivas desde el lateral izquierdo.
Lejos de llegar como una apuesta de rotación o experiencia simbólica, Casco ha respondido en la cancha. Sobrio en la marca, fuerte en la salida, con técnica depurada, liderazgo natural y una notable capacidad de asociación, el argentino ha mostrado por qué su nombre pesa en el continente. Sus buenos rendimientos ante Boyacá Chicó, Inter Miami y América de Cali respaldan esa sensación positiva, que se terminó de consolidar con un gol de gran factura frente al conjunto escarlata, aprovechando un error del arquero Soto y definiendo con categoría.
