Los dos “penaltis” que pudieron cambiar la historia de la final Nacional-Junior en el Atanasio

En la primera acción se presentó, a los 64 minutos, una falta del arquero Mauro Silveira sobre Alfredo Morelos. E l central sancionó el penal que no era tan claro, pero que terminó decretando. El delantero cordobés tomó el balón y falló el cobro.

Dos polémicas se registraron este lunes en el duelo de vuelta de la final de Liga Betplay entre Nacional y Junior en el Atanasio Girardot, cuando el central Carlos Betancur, del Valle del Cauca, tras ser llamado por el VAR sancionó un penal y otro que era más claro determinó no pitarlo.

Los especialista de VAR Central en X argumentaron en la acción de Alfredo Morelos que, “muy discutible ese penal: pienso que Alfredo Morelos está viendo a Silveira desde antes y sin ninguna intención de ir a disputar la pelota simplemente le mete el cuerpo y va en dirección hacia él. Es un contacto muy provocado de su parte”.

Luego, en otra acción en el tiempo de reposición, a los 90+1, el VAR llamó a Betancur para que observara la jugada en la que a Fabián Ángel el balón le dio en la mano, pero el central tras observar la jugada decidió no sancionar el penal.

En la segunda acción, VAR Central publicó que: “esta en cambio sí me parecía penal claro. Brazo en posición antinatural. Más allá de que Ángel no esperaba el balón y lo que sea, pero ya va desde antes con su brazo separado del cuerpo. De verdad que no entendí hoy las decisiones de Carlos Betancur”.

Esta jugada fue reclamada por el cuerpo técnico y los jugadores de Atlético Nacional, pero el central no cambió la decisión y por ello, no sancionó el penal, pese a consultar el VAR.