Es oficial: ya fue expedido el decreto que declara situación de desastre nacional por riesgo del fenómeno de El Niño

Ante el riesgo que representa el desarrollo del fenómeno de El Niño en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional declaró una situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026. La medida, que estará vigente durante 12 meses, busca facilitar la coordinación institucional y la adopción de acciones para prevenir y atender las posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.
La declaratoria se sustenta en las facultades otorgadas por la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres en Colombia y permite al Gobierno adoptar medidas extraordinarias cuando exista una amenaza que pueda comprometer la seguridad, la salud y el bienestar de la población.
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El documento expedido también señala que los artículos 48 y 49 de la Constitución obligan al Estado a “garantizar la protección de la vida y la salud”, así como el acceso continuo a los servicios de promoción, prevención y atención sanitaria. A esto se suma el deber de “asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento ambiental y la atención de emergencias”.