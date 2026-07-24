Es oficial: ya fue expedido el decreto que declara situación de desastre nacional por riesgo del fenómeno de El Niño

Ante el riesgo que representa el desarrollo del fenómeno de El Niño en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional declaró una situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026. La medida, que estará vigente durante 12 meses, busca facilitar la coordinación institucional y la adopción de acciones para prevenir y atender las posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas. La declaratoria se sustenta en las facultades otorgadas por la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres en Colombia y permite al Gobierno adoptar medidas extraordinarias cuando exista una amenaza que pueda comprometer la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Entérese: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación? El documento expedido también señala que los artículos 48 y 49 de la Constitución obligan al Estado a “garantizar la protección de la vida y la salud”, así como el acceso continuo a los servicios de promoción, prevención y atención sanitaria. A esto se suma el deber de “asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento ambiental y la atención de emergencias”.

Como parte de la fundamentación jurídica, el Gobierno recordó que la Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo de desastres como un proceso permanente orientado a formular y ejecutar políticas, planes y acciones para reducir los riesgos y manejar los desastres, con el propósito de proteger a las personas, los animales y el desarrollo sostenible del país. El decreto también enfatiza que la gestión del riesgo no recae únicamente en las entidades estatales. De acuerdo con esa norma, todas las autoridades y los habitantes del territorio nacional tienen la responsabilidad de actuar de manera coordinada y solidaria frente a las amenazas, acatando las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Lea más: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño Con esta declaratoria, el Gobierno podrá activar mecanismos previstos en la legislación para enfrentar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, cuya evolución esta generando impactos sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, los ecosistemas, la prestación de servicios públicos y otros sectores sensibles del país. Durante este período las autoridades deberán implementar las acciones contempladas dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿De donde saldrá la plata que financiará las medidas por el fenómeno de El Niño?

La principal fuente de recursos será el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). El decreto ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asegurar que este fondo disponga de los recursos suficientes para financiar las acciones que se definan en el Plan de Acción Específico para la Recuperación.

Además, Hacienda podrá realizar traslados presupuestales entre entidades del Presupuesto General de la Nación para atender la emergencia. En los casos en que los programas requieran recursos que comprometan vigencias futuras, las entidades deberán obtener las autorizaciones previstas en la Ley 819 de 2003. Como mecanismo adicional de control, el Gobierno creó una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027”, que será administrada por el FNGRD. El decreto señala que esta subcuenta podrá recibir recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, de otras entidades públicas nacionales y territoriales, así como de otras fuentes que resulten necesarias para financiar la atención de la emergencia.

Las dudas sobre la ejecución de los recursos para El Niño