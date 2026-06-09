Ya se conoce quién era el hincha asesinado en desmanes en el Atanasio Girardot

Nuevos detalles se conocieron este martes del aficionado que falleció en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot luego de la derrota de Atlético Nacional ante Atlético Junior por la final de la liga colombiana.

Según informaron las autoridades, el fallecido aparece identificado como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años de edad, con una cédula expedida en la ciudad de Barranquilla.

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En los reportes policiales consta que las autoridades fueron alertadas del ataque a Leal luego de que transeúntes lo encontraran malherido en las proximidades del estadio Atanasio Girardot, cerca de la estación Estadio del metro.