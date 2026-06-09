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Ya se conoce quién era el hincha asesinado en desmanes en el Atanasio Girardot

El joven de 22 años que fue atacado en las afueras de la estación Estadio era proveniente de la ciudad de Barranquilla.

  • En la tribuna occidental, también ocurrieron desmanes durante la final entre Junior y Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    En la tribuna occidental, también ocurrieron desmanes durante la final entre Junior y Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
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hace 4 horas
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Nuevos detalles se conocieron este martes del aficionado que falleció en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot luego de la derrota de Atlético Nacional ante Atlético Junior por la final de la liga colombiana.

Según informaron las autoridades, el fallecido aparece identificado como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años de edad, con una cédula expedida en la ciudad de Barranquilla.

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En los reportes policiales consta que las autoridades fueron alertadas del ataque a Leal luego de que transeúntes lo encontraran malherido en las proximidades del estadio Atanasio Girardot, cerca de la estación Estadio del metro.

Una mortal agresión por ser del equipo rival

De acuerdo con testigos del hecho, el joven había pasado cerca de una multitud de hinchas de Atlético Nacional, quienes se habrían percatado de que era del equipo rival y se abalanzaron sobre él.

En medio de la riña, el joven fue herido gravemente con un arma blanca dos veces en la espalda y quedó tendido en el suelo.

Siga leyendo: Juan José Peláez fue víctima de la ira de un aficionado durante la final entre Nacional y Junior, pero no pasó a mayores

El traslado al hospital y la investigación de las autoridades

Tras la llamada a las autoridades, Leal fue trasladado de emergencia al Hospital San Vicente Fundación en una patrulla de la Policía.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció poco después pese a los esfuerzos del personal médico.

A raíz de lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad de Medellín emitió un pronunciamiento en el que repudió los desmanes e hizo un llamado a vivir el fútbol en paz.

Según esa dependencia, concluido el partido, también se presentaron riñas al interior del estadio y otros desórdenes.

Entre tanto, las autoridades abrieron una investigación para rastrear a los responsables y llevarlos ante la justicia.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el asesinato del hincha de Junior en Medellín?
El ataque contra Johan Alexander Leal Portela se registró en las proximidades del estadio Atanasio Girardot, muy cerca de los accesos a la estación Estadio del Metro de Medellín, en la zona centro-occidental de la ciudad.
La víctima tenía 22 años de edad y su cédula de ciudadanía estaba expedida en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, confirmando que se encontraba en Medellín siguiendo al equipo de sus amores.
¿Qué balance de seguridad dejó la final de la Liga en Medellín?
El balance oficial reportado por la Alcaldía de Medellín dejó un saldo trágico de una persona muerta, 16 personas detenidas por hurto y participación en riñas, además de desmanes controlados dentro y fuera del escenario deportivo.
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