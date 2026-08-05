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El fútbol colombiano se unió por Eduardo Emilio Vilarete tras su intervención quirúrgica

El histórico goleador Eduardo Emilio Vilarete recibió el respaldo de la FCF y la DIMAYOR tras una exitosa cirugía, mientras avanza favorablemente en su recuperación.

  • Eduardo Emilio Vilarete recibió la visita del presidente de la FCF, Ramón Jesurun, y del presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, quienes le expresaron su respaldo y desearon una pronta recuperación tras la exitosa intervención quirúrgica. FOTO: @FCF
    Eduardo Emilio Vilarete recibió la visita del presidente de la FCF, Ramón Jesurun, y del presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, quienes le expresaron su respaldo y desearon una pronta recuperación tras la exitosa intervención quirúrgica. FOTO: @FCF
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El fútbol colombiano mostró este miércoles un gesto de respaldo y gratitud hacia Eduardo Emilio Vilarete.

El histórico delantero recibió en la Clínica Los Nogales, en Bogotá, la visita del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, y del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Carlos Mario Zuluaga, luego de una intervención quirúrgica que, según el reporte de su familia, resultó exitosa.

Vilarete fue sometido a la amputación de su pierna izquierda tras padecer cáncer (sarcoma), como lo expresó su hija Angélica Vilarete en entrevista con Gol Caracol.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Federación Colombiana de Fútbol, el exintegrante de la Selección Colombia presenta una evolución favorable tras el procedimiento médico, una noticia que llevó tranquilidad al entorno del balompié nacional.

Lea: Preocupación por la salud de Eduardo Emilio Vilarete, el samario goleador del fútbol colombiano

Durante el encuentro, Jesurun y Zuluaga transmitieron un mensaje de fortaleza y acompañamiento al exfutbolista samario, al tiempo que le expresaron el reconocimiento de todo el fútbol profesional nacional por el legado que dejó dentro de las canchas.

“La Federación Colombiana de Fútbol, en nombre de su Comité Ejecutivo, expresa sus más sinceros deseos por una pronta, completa y satisfactoria recuperación para nuestro querido goleador”, señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.

La DIMAYOR también destacó que los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano se unieron al mensaje de solidaridad para Vilarete y extendieron su respaldo a sus familiares y seres queridos durante este momento de salud.

Un goleador que dejó huella

Eduardo Emilio Vilarete es considerado uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de su carrera marcó más de 200 goles oficiales, cifra que lo ubica entre los grandes artilleros del balompié nacional.

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Su trayectoria incluye pasos por Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, además de una experiencia internacional en Ecuador. Su capacidad goleadora, potencia física y oportunismo frente al arco lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de su época.

Con la camiseta de la Selección Colombia también escribió páginas importantes. Integró el equipo nacional en el Torneo Preolímpico de 1976, donde fue una de las principales figuras ofensivas, disputó la Copa América de 1979 y participó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, anotando el único gol colombiano en esa clasificación, frente a Paraguay. Permaneció vinculado a la Tricolor entre 1976 y 1985.

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Ahora, el histórico goleador afronta un nuevo reto, esta vez fuera de los terrenos de juego. Tras la exitosa cirugía y con un reporte médico alentador, el respaldo de la Federación, la DIMAYOR y de todo el fútbol colombiano refleja el reconocimiento hacia un futbolista que dejó una huella con sus goles y su entrega.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué cirugía le practicaron a Eduardo Emilio Vilarete y cuál es su estado de salud?
Eduardo Emilio Vilarete fue sometido a la amputación de su pierna izquierda tras padecer un cáncer tipo sarcoma. Según el reporte compartido por su familia y la Federación Colombiana de Fútbol, la intervención fue exitosa y el exdelantero presenta una evolución favorable.
¿Por qué Ramón Jesurun y Carlos Mario Zuluaga visitaron a Eduardo Emilio Vilarete?
Los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y de la DIMAYOR visitaron a Vilarete para expresarle personalmente su respaldo, reconocer su legado en el fútbol colombiano y desearle una pronta recuperación tras la cirugía.
¿Qué mensaje enviaron la FCF y la DIMAYOR sobre la salud de Eduardo Emilio Vilarete?
Las dos entidades expresaron su solidaridad y acompañamiento al histórico delantero. Además, la FCF manifestó su deseo de una pronta y completa recuperación, mientras que la DIMAYOR informó que los 36 clubes del fútbol profesional colombiano se unieron al mensaje de apoyo para Vilarete y su familia.
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