El presidente interino del Barcelona, Rafa Yuste se quejó acerca del arbitraje en Champions: “era penal”

Como en el 2016, las balotas del sorteo dictaron que el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid debían verse las caras nuevamente en unos cuartos de final de Champions. Tanto culés como colchoneros buscan acabar con años de malos resultados en la competición, otro condimento a una larga rivalidad entre estos dos equipos.
El Atleti que dirige el argentino Diego “El Cholo” Simeone visitó el nuevo Camp Nou este miércoles 8 de abril para dar inicio a la serie ante el Barsa de Hansi Flick. Los dos clubes protagonizan una trilogía que comenzó el sábado 4 de abril en un partido válido por La Liga de España, compromiso que se jugó en el Riyadh Air Metropolitano (casa del Atlético), y terminó con triunfo catalán, eso sí, con polémica por la anulación de una expulsión al defensor Gerard Martín del club blaugrana.
Todo lo que se vivió en los días entre un partido y otro iba cerrando un poco más el lente de la mira, apuntando a otro personaje aparte de los equipos: el árbitro rumano Istvan Kovács. Los ojos estuvieron puestos sobre el juez central y sus compañeros, principalmente por lo que había pasado el fin de semana en la capital de España.