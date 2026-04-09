El presidente interino del Barcelona, Rafa Yuste se quejó acerca del arbitraje en Champions: “era penal”

Como en el 2016, las balotas del sorteo dictaron que el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid debían verse las caras nuevamente en unos cuartos de final de Champions. Tanto culés como colchoneros buscan acabar con años de malos resultados en la competición, otro condimento a una larga rivalidad entre estos dos equipos. El Atleti que dirige el argentino Diego “El Cholo” Simeone visitó el nuevo Camp Nou este miércoles 8 de abril para dar inicio a la serie ante el Barsa de Hansi Flick. Los dos clubes protagonizan una trilogía que comenzó el sábado 4 de abril en un partido válido por La Liga de España, compromiso que se jugó en el Riyadh Air Metropolitano (casa del Atlético), y terminó con triunfo catalán, eso sí, con polémica por la anulación de una expulsión al defensor Gerard Martín del club blaugrana. Todo lo que se vivió en los días entre un partido y otro iba cerrando un poco más el lente de la mira, apuntando a otro personaje aparte de los equipos: el árbitro rumano Istvan Kovács. Los ojos estuvieron puestos sobre el juez central y sus compañeros, principalmente por lo que había pasado el fin de semana en la capital de España.

Cuando la pelota se movió en el Camp Nou para dar inicio a la serie de Liga de Campeones, se sentía en el ambiente la tensión. El primer tiempo fue un dominio total del Barcelona desde el juego; sin embargo, al minuto 43, en una búsqueda del Atleti utilizando el juego directo, Julián Álvarez filtró un balón para Giuliano Simeone, el hijo del Cholo controló el esférico y fue derrumbado por el defensor español Pau Cubarsí, que era el último hombre, lo que hizo que el canterano del Barça fuera expulsado. En ese tiro libre, Julián Álvarez marcó el 1-0 para Atlético.

De esa forma, Barcelona culminó el primer tiempo con 10 jugadores y abajo en el marcador. Thierry “Titi” Henry, exfutbolista francés que jugó en Barcelona, habló sobre esto: “no era roja, era amarilla. Simeone no tenía el 100% de control del balón y tampoco iba con dirección al arco”, afirmó el galo en CBS Sports, donde es comentarista.

¿Era penal?

Al minuto 54 del segundo tiempo se presentó un saque de meta en el que el portero argentino del Atleti, Juan Musso, tocó la pelota con su compañero Marc Pubil para generar una salida; sin embargo, Pubil agarra el balón con la mano y se lo devuelve a Musso para que haga el saque de nuevo. Esta acción fue protestada en el banco de Hansi Flick, tanto por él como por sus dirigidos. Al final no pasó a mayores y Musso reinició el juego.