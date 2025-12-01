x

DIM no pudo con América en el Atanasio, pero aún tiene opciones de ser finalista, ¿cuál sería el milagro?

El Poderoso igualó a un tanto con los caleños y suma dos puntos en el Grupo A de los cuadrangulares. Le contamos qué tiene que pasar para que sea finalista.

  • Baldomero Perlaza anotó el tanto del DIM. El delantero argentino Francisco Fydriszewski es una de las figuras del Medellín en el segundo semestre del año. FOTO: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

01 de diciembre de 2025
Había desespero en el Atanasio. Los hinchas, desde las tribunas, silbaban para que los futbolistas, en la cancha, hicieran todo lo posible por marcar el gol que les diera la primera victoria en los cuadrangulares y aumentara la posibilidad de llegar a la final del Torneo Clausura.

Los jugadores del DIM se llenaron de ansiedad. Por eso, hubo algo de imprecisión en los pases que dieron y los atacantes tomaron malas decisiones cuando debían definir. Medellín llegó 16 veces al arco de América. De ellas, cinco fueron con peligro. Sin embargo, solo anotó una vez.

El tanto lo hizo Baldomero Perlaza cuando iban 39 minutos, después de que el delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien después de recibir un golpe en la cabeza que le generó una herida que le suturaron con 5 puntos, bajó la pelota dentro del área y se la pasó a su compañero.

Ese tanto ilusionó a los hinchas con la victoria. Hasta entonces el Medellín dominaba el partido. No solo tenía la pelota, sino que llegaba a la portería rival. Sin embargo, Yojan Garcés acabó con la ilusión del rojo antioqueño de llegar a 10 unidades en cuadrangulares.

Iban cinco minutos de adición en el primer tiempo cuando América marcó el tanto del empate. Hubo polémica. El VAR llamó al juez para analizar si había fuera de juego o no. Convalidaron el tanto. La anotación fue un baldado de agua fría para el Medellín, que en la segunda parte intentó marcar, irse adelante, pero no lo consiguió.

América, que se metió en la parte de atrás para cuidar el resultado, hizo transiciones en velocidad con Cristian Barrios para buscar el triunfo, pero tampoco lo logró. Lo que sí hizo el cuadro caleño fue aumentar sus opciones de llegar a la final. Tras el empate a un tanto en la cancha maltrecha del Atanasio por el concierto de J. Balvin, los vallecaucanos alcanzaron 5 puntos y podrían llegar a once unidades.

El Medellín, por su parte, se quedó con dos unidades. A pesar de eso, aún tiene opciones de clasificar a la final. Pende de un milagro, pero la “ventaja deportiva” de haber terminado primero de la fase regular le permitiría que, si gana los próximos dos partidos y llega a 8 puntos, pueda ir a la final.

Las ecuaciones que lo harían posible son: que Junior pierda contra América de Cali en la quinta fecha y los rojos de Antioquia ganen en la sexta jornada a los barranquilleros en el Atanasio, mientras que Nacional se imponga a los caleños en la última jornada, que se disputará en el Pascual Guerrero.

Así, todos los equipos resultarían con 8 puntos y el DIM lograría meterse en la final. Un triunfo de Junior en su duelo ante América o un empate contra Nacional en el clásico paisa del jueves (6:45 p.m.), eliminaría al Medellín, que salió silbado del Atanasio por sus aficionados.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera; Brayan León, Francisco Fydriszewski.

Estos son los titulares de América:

Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Josen Escobar, José Cavadía, Jan Lucumí; Cristian Barrios, Yojan Garcés, Tilman Palacios.

