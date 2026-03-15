DIM volvió a ganar por Liga: con gol de Montaño venció a Jaguares en Montería

Volvió a ganar el DIM en Liga. El cuadro rojo consiguió, en Montería, su segunda victoria del Apertura. Los dirigidos por Alejandro Restrepo vencieron 1-2 a Jaguares en el juego de la fecha once del rentado local e inició, “con pie derecho”, su camino hacía “la épica” de entrar a los cuadrangulares. En la capital del Córdoba, El Poderoso sufrió. Aunque inició el juego atacando con ímpetu, la primera celebración del partido la anotó Jaguares. Al minuto 38 del primer tiempo Duván Rodríguez aprovechó el desorden de la defensa antioqueña y puso a su equipo arriba en el marcador.

El gol fue especial. Rodríguez nació en Montería y es aficionado del cuadro para el que juega. No obstante, había sido criticado por los aficionados de ese club. Por eso lloró después de que marcó. Mientras estaba tirado en el suelo, sollozando, el defensor bogotano Kevin Mantilla era atendido por los médicos del DIM: salió en camilla, lesionado, por un mal movimiento en la jugada del gol de los cordobeses. ¿Ápices del DIM 2025? Durante 2025, cuando fue el mejor equipo del año, DIM tuvo una costumbre: lograba remontar los partidos. No era fácil empezar perdiendo, pero sus jugadores tenían la fortaleza mental para no caerse y darle la vuelta a la adversidad. Volvió a pasar en Montería. Cuando empezó el segundo tiempo los rojos salieron decididos a darle vuelta al marcador. No fue fácil. Jaguares se cerró y le entregó el balón al Medellín. Los rojos parecían no encontrar el camino para definir las opciones que generaban. No obstante, una falta sobre Francisco Chaverra dentro del área le cambió el sentido al juego.

El central pitó penalti con la ayuda del VAR. La jugada generó polémica porque al extremo caleño lo agarraron dentro del área, pero cayó fuera. Tras analizar, desde la asistencia de video le avisaron al árbitro que su decisión era correcta. Léyser Chaverra pateó y anotó el tanto del empate. Ese resultado abrió el juego. Ambos elencos empezaron a atacar de nuevo. Jaguares dejó espacios. El DIM, que suele hacer buenas transiciones, los aprovechó: Jhon Montaño culminó, con anotación, un contraataque en el que tomaron mal parada la defensa de Jaguares y puso el 1-2 con el que terminó el juego. DIM solo sumaba una victoria en Liga. La consiguió hace más de un mes: el 10 de febrero venció a Cúcuta en el estadio General Santander. Con su victoria, los rojos llegaron a 10 unidades y empezaron su camino hacia entrar a cuadrangulares. El jueves, contra Junior (8:30 p.m.), buscará continuar la buena racha. Siga aquí el minuto a minuto del partido: Estos son los titulares del DIM:



Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Léyser Chaverra, Kenvin Mantilla, José Ortiz, Francisco Chaverra; Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno; Jhon Montaño, Enzo Larrosa.