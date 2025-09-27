Con la redención de Brayan León y Léider Berrío, DIM logró remontada épica en Ibagué contra Tolima

Tiene virtud y defecto. En algunos momentos es luz. En otros sombra. Tan humano como cualquiera, pero como es futbolista y juega en uno de los equipos grandes del país, sus errores –muchos de ellos infantiles, evitables–, son juzgados con vehemencia.
A quien lo hace no le falta razón. En estas páginas hemos manifestado que Brayan León debe madurar su inteligencia emocional para que “estalle” todo su potencial. En lo deportivo, salvo por su falta de acierto al momento de definir por la ansiedad que lo caracteriza, está lleno de virtudes.