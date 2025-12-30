Peligro al volante: más de 400 accidentes con conductores ebrios en Medellín dejaron 13 muertos en las vías

Después de haberse tomado varios tragos de licor, Diego Armando Castañeda Cañaveral tomó su Chevrolet Spark GT y cuando transitaba por la avenida Regional arrolló a cuatro contratistas del Metro que arreglaban un daño en la vía férrea, provocándole la muerte a uno de ellos. Este fue uno de los 413 accidentes de tránsito registrados este año con conductores en estado de embriaguez, los cuales dejaron 13 víctimas.
El accidente en cuestión ocurrió el pasado 26 de octubre en este corredor nacional, a la altura del puente de la calle 4 sur. Al verse sorprendido por los conos que se habían ubicado a un costado de esta vía para avanzar en los trabajos de mantenimiento de una socavación del metro, Castañeda Cañaveral, de 26 años, no contó con los reflejos suficientes para detener su vehículo, provocando la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 26 años.