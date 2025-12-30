Peligro al volante: más de 400 accidentes con conductores ebrios en Medellín dejaron 13 muertos en las vías

Después de haberse tomado varios tragos de licor, Diego Armando Castañeda Cañaveral tomó su Chevrolet Spark GT y cuando transitaba por la avenida Regional arrolló a cuatro contratistas del Metro que arreglaban un daño en la vía férrea, provocándole la muerte a uno de ellos. Este fue uno de los 413 accidentes de tránsito registrados este año con conductores en estado de embriaguez, los cuales dejaron 13 víctimas. El accidente en cuestión ocurrió el pasado 26 de octubre en este corredor nacional, a la altura del puente de la calle 4 sur. Al verse sorprendido por los conos que se habían ubicado a un costado de esta vía para avanzar en los trabajos de mantenimiento de una socavación del metro, Castañeda Cañaveral, de 26 años, no contó con los reflejos suficientes para detener su vehículo, provocando la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 26 años.

Tras el siniestro, y como el protocolo de accidentes lo indica, a este conductor le realizaron la prueba de embriaguez, marcándole grado 1, lo que equivale a tomarse cuatro cervezas o, al menos, dos tragos de mayor grado de licor. Ante este fenómeno de mezclar licor y gasolina en las vías, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín vienen trabajando en campañas, como Garrafael, en la que buscan crear conciencia y mostrar que nunca es pertinente conducir un vehículo después de haberse tomado, aunque sea, una cerveza. En video: A chivero lo encontraron borracho en San Antonio de Prado, Medellín, y al volarse arrolló a un agente de tránsito “Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas representa un grave peligro, no solo para la vida de quienes van al volante sino de quienes los acompañan y transitan por las vías. Además, tiene consecuencias graves como la suspensión o cancelación de la licencia, inmovilización del vehículo y multas que pueden superar los $28 millones”, advirtió el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz.

Las sanciones

Para el caso de Castañeda Cañaveral, las sanciones fueron de $7.247.147 y su licencia de conducción se la suspendieron por tres años. Y eso porque fue la primera vez que lo sorprendieron manejando en esas condiciones y la prueba le marcó ese grado. Incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se aventuró a decir tras el accidente con este conductor alicorado que “la prueba de embriaguez en ese momento le marcó primer grado, pero seguramente cuando ocurrió el accidente podía ser mucho mayor”. Por manejar en estas condiciones se le han interpuesto 707 comparendos a los conductores sorprendidos en esa condición en las vías de Medellín y se han inmovilizado 702 vehículos. Solo cinco no se los han llevado los agentes debido a que hay una persona que lo está acompañando y está en condiciones de llevarlo. Las implicaciones de conducir bajo los efectos del licor en las vías son notorias, puesto que entre 2020 y 2025 se han registrado 2.783 siniestros en los que se vincula a una persona en estado de embriaguez o que estén bajo el efecto de algún alucinógeno. De ellos, 235 tienen que ver con personas que transitaban la calle en esa condición y los restantes manejaban algún automotor en las mismas circunstancias. Le puede interesar: ¡Mucho irresponsable en las vías! Autoridades han pillado a 78 conductores borrachos este año en Medellín Esto significa que cada año, en promedio, se contabilizan 564 accidentes en las vías con conductores bajo estos efectos, siendo uno de los más recientes el pasado 8 de diciembre, cuando un carro acabó en la canalización de la quebrada La Picacha, en el barrio La Floresta. En este automotor, un hombre manejaba en el grado más alto de ebriedad, por lo que su sanción superó los $28 millones, además de la pérdida de la licencia de conducción por 10 años.

Operativos para fin de año

Para evitar situaciones como estas durante el fin de año, teniendo en cuenta que es una de las épocas en las que más se consume licor, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín ya tienen previsto una serie de operativos en corredores estratégicos de la ciudad, tanto de día como de noche.