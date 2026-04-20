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En vivo: Atlético Nacional (0)-(0) Bucaramanga; esta es la nómina con la que juega el Verde hoy

Nacional es líder del torneo con 37 puntos luego de 16 partidos disputados. Ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales.

  • Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Milton Casco y Alfredo Morelos, entre las figuras del Nacional actual. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Milton Casco y Alfredo Morelos, entre las figuras del Nacional actual. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Líder sólido de la Liga Betplay 1-2026, Atlético Nacional buscará este lunes, en el estadio Atanasio Girardot su sexto triunfo seguido en el certamen colombiano, en el que ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Al frente tendrá al Atlético Bucaramanga, al que no vence des el 13 de agosto de 2023.

El cuadro Leopardo, que tiene en el banquillo al técnico interino Wilberth Perea tras la salida de Leonel Álvarez, aún lucha por entrar al grupo de los ocho. Se ubica décimo con 22 puntos, a uno del octavo que es Santa Fe.

Según se conoció, la tribuna norte no estuvo habilitada por incumplimientos del promotor del concierto que se realizó en el escenario deportivo el pasado sábado. Por tal motivo los abonados en ese sector fueron reubicados en oriental.

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