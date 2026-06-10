Disturbios en Irlanda del Norte tras ataque de refugiado sudanés dejan vehículos y edificios incendiados

La ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte, vive horas de alta tensión luego de una serie de disturbios protagonizados por manifestantes antimigración tras un violento ataque con cuchillo que conmocionó al Reino Unido y que fue ampliamente difundido en redes sociales.
Los hechos comenzaron el lunes por la noche, cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado en plena vía pública. Un video del incidente, que rápidamente se viralizó, muestra a un hombre encima de la víctima mientras la apuñala repetidamente en la cabeza y el cuello. Las imágenes generaron una fuerte conmoción en la opinión pública y alimentaron una ola de indignación que desembocó en protestas y episodios de violencia en distintos sectores de Belfast.
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Las autoridades identificaron al presunto agresor como un ciudadano sudanés de 30 años que había obtenido estatus de refugiado y contaba con un permiso de residencia válido hasta 2028. El sospechoso fue acusado de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Según la Policía de Irlanda del Norte (PSNI), el hombre llegó al Reino Unido en 2023 después de pasar por París y Dublín.