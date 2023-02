“Sabía que a la hora de entrar tenía que asumir el rol de contagiar al equipo, de poder ayudarle a darle vuelta a ese marcador. Entendía que era un momento caliente, perdíamos 2-0 y el equipo no se encontraba. Tenía la convicción de que podía ayudar y aportar, afortunadamente así se dio y después del primer gol me cogí confianza. Sabía que íbamos a ser campeones”.

Han sido injustos con usted en la Selección Sub-20, ¿guarda la ilusión de ir al Mundial?

“Sí, con las ganas de estar y poder aportar, pero después de todo lo que ha pasado, las declaraciones que se han dado, me quedo con el cariño de mis compañeros. Yo sufrí con ellos, tuve alegrías con ellos y ese cariño que se transmite entre nosotros no lo sabe nadie. Ellos salieron en mi defensa y con eso quedo tranquilo”.

¿Entonces por qué cree que no lo convocaron?

“Me dijeron que era por la falta de minutos en Nacional en aquel momento, es una decisión que yo no puedo debatir ni alegar. Tocaba digerir eso rápido, enfocarme en Nacional y obviamente que nunca le diré no a la Selección, porque es mi país. Por supuesto que voy a estar disponible, pero en este momento estoy enfocado en Nacional y en lo que se viene, con los pies en la tierra y mirando al frente”.

¿Escuchó los elogios de Teo?

“Sí, es importante un elogio de un referente del fútbol colombiano. La verdad nunca me esperaba un comentario de él hacia mí, pero contento porque es fruto de mi trabajo y la gente se da cuenta de que realmente hay talento”.

¿Le hubiera gustado jugar junto a su padre?

“Sí, hubiera sido bonito, siempre se lo expresé y creo que como me entiendo con él no me entiendo con nadie en esas recochitas que uno juega de vez en cuando. Siento que se retiró muy temprano, podía haber seguido, pero bueno, tomó su decisión. Sí quedé con la espinita de no poder jugar con él”.

¿Por qué celebra los goles haciendo un ángel con las manos?

“Los goles son para festejarlos con los que siempre han estado a mi lado, entonces es un mensaje para todos: mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis amigos. Con el pasar de los goles iré haciendo mi propia celebración, pero por ahora es tiempo de agradecer a los que me han entrenado, antes de Nacional, y a los que están en el club”.

¿Cuál DT lo ha marcado?

“Por supuesto Autuori, que es indiscutible; Lucas González, porque cuando estaba pasando por un momento difícil en Nacional él me dio una mano en la Sub-20. Y Alejandro Restrepo que me acompañó desde mi infancia en Estudiantil, en la Pony y cuando llegué a Nacional”.

Precisamente González dijo que usted tenía todo para ser el mejor delantero de Colombia en los próximos 10 años...

“Es de los pocos que ha visto mi potencial y con él pude hacer bastantes goles, sentirme feliz y con confianza, pero tengo que trabajar para que eso sea una realidad”.

¿Qué le ha dicho Autuori?

“Me dice que soy delantero juegue por izquierda, derecha o el centro, que me quiere cerca a la portería, llegando al área, porque mi mayor virtud es la definición”.

¿Qué hace en el tiempo libre?

“Veo mucho fútbol, analizo jugadores que me llaman la atención, últimamente lo hago con Julián Álvarez, porque siento que mi juego se puede asimilar un poco al de él. También juego playstation con mis amigos y, en los últimos días le estoy cogiendo gusto a la lectura”.

¿Qué empezó a leer?

“Estoy leyendo uno que se llama ‘Resiliencia’, que es en inglés. Esa palabra no hay que explicarla, porque hasta acá he sido una muestra de ello”.

¿Le gusta también la música?

“Por supuesto, no hay un momento en el que no tenga música cerca, en mi carro, en la casa, en la sede. Me encanta, ya sea salsa, reguetón; en inglés o portugués”.

¿Dedica canciones?

“Sí, claro (risas) cuando se presenta la oportunidad”.

¿Y cómo está en el amor?

“(Risas) dejemos esa pregunta sin respuesta, anónima. Pero esa persona especial sabe quien es”.

¿Qué le gusta comer?

“El sushi, las lentejas, la pasta y los asados”.

¿Con qué sueña?

“Triunfar en Nacional, pelear por el título de la Libertadores y también jugar en el Arsenal de Inglaterra. A River Plate también lo tengo en mi corazón, aunque no pude presenciar ni vivir lo que mi padre generó allá, pero ese amor viene en la sangre”.

¿Es un peso ser hijo de Juan Pablo?

“Al contrario, me parece una bendición, siento que él me aporta un montón, sabe que decirme en los momentos de euforia, pero también cuando estoy en un hueco. Me da información del juego, qué analizar, qué ver y hacer. Eso para cualquier deportista es una ventaja”.

¿Si no hubiera sido futbolista, a qué se hubiera dedicado?

“A los negocios, algo que tenga que ver con números, negocios internacionales o tal vez chef”.

¿Cómo se imagina el debut de Nacional en la Libertadores?

“Ganando, haciendo gol, con una fase de grupos muy buena para clasificar a octavos y dar la pelea en el torneo”.