Víctimas mortales de la masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, tenían vínculos con peligrosa banda criminal

Durante la tarde de este martes 19 de agosto, una jornada de descanso y reunión familiar se convirtió en una tragedia en el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. En la finca llamada Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, la tranquilidad se vio alterada a raíz de una fuerte ráfaga de disparos que dejó un saldo macabro: tres personas fallecidas y tres más gravemente heridas.
Lo que inicialmente se percibió como un ataque indiscriminado, pronto reveló una oscura historia de viejas deudas y ajustes de cuentas, según han podido revelar las autoridades locales.
Las autoridades confirmaron las identidades de las víctimas. Los fallecidos son Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años.
Por su parte, las personas heridas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, fueron identificadas como Jhon Vélez (26), Luis Rodríguez (68) y Claudia Rodríguez (49).