Sorpresa en el Mundial Sub 20, Brasil, cinco veces campeón mundial quedó eliminado

Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.
El duelo más esperado de la primera ronda comenzó a la altura de dos países que fueron capaces de ser campeones del certamen, con ocasiones claras para ambos lados.
Pero fue la Rojita la que se llevó el premio en el estadio Nacional de Santiago. Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.