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Colombia envía toda su ‘artillería’ para el duelo contra Paraguay, esta es la titular de la Tricolor

El técnico Ángelo Marsiglia y sus dirigidas quieren la victoria para coronarse campeonas en la Liga de Naciones Femenina.

  • La Selección Colombia de fútbol femenina está lista para medirse a Paraguay en el cierre de la Liga de Naciones Femenina. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia de fútbol femenina está lista para medirse a Paraguay en el cierre de la Liga de Naciones Femenina. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El técnico Ángelo Marsiglia eligió la nómina titular con la que Colombia enfrentará a Paraguay en el cierre de la Liga de Naciones Femenina, y enviará al campo toda la artillería pesada de la Tricolor.

Comandadas por Linda Caicedo, en el ataque estarán Mayra Ramírez y Gisella Robledo, quienes esperan anotar los goles para vencer a Paraguay y así coronarse campeonas del naciente torneo que da los dos cupos directos y dos por repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Con la clasificación asegurada, pero con el anhelo de terminar en el primer lugar, las dirigidas por Marsiglia se miden a Paraguay en el estadio Defensores de Chaco, de Asunción en Paraguay.

Colombia va como Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Iliana Izquierdo, Leicy Santos; Linda Caicedo,Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

Colombia lidera la Liga con 17 puntos, seguido de Argentina con 15, mientras que Venezuela y Ecuador tienen 11 unidades. Paraguay necesita una victoria para alcanzar uno de los dos cupos que quedan en el repechaje, lo mismo que Chile, ambas con 10 unidades.

Paraguay se mide a Colombia, mientras que Ecuador recibe la visita de Argentina y Uruguay será local ante Venezuela. El otro compromiso del día será disputado entre Perú y Bolivia.

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