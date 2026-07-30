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Alemania presentó su candidatura para acoger la salida del Tour de France en 2029

En pro de celebrar los 40 años de la caída del Muro de Berlín, Alemania presentó un plan para que su capital sea el punto de arranque del Tour de France en 2029

  • Alemania quiere llevar la emoción del Tour de Francia a su país. FOTO: X Tour de France
    Alemania quiere llevar la emoción del Tour de Francia a su país. FOTO: X Tour de France
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Este jueves 30 de julio se conoció que Alemania presentó su candidatura para el Gran Départ del Tour de Francia para el 2029. La nación teutona apuesta fuertemente a quedarse con el inicio de la segunda Gran Vuelta de la temporada en 3 años, esto con el fin de conmemorar los 40 años de la caída del Muro de Berlín, uno de los momentos históricos de la humanidad.

La argumentación del gobierno alemán va más allá de lo deportivo y lo significativo. El tema de conmemorar la unidad del pueblo alemán le da un atractivo extra, nostálgico y mediático. Millones de personas seguramente llenarán las carreteras del recorrido, además de la gran audiencia a nivel mundial, un punto a favor de los germanos.

Sería de cuatro estados alemanes el recorrido. Iniciaría en Sajonia-Anhalt de Magdeburgo, siguiendo por Turingia de Erfurt, luego pasaría por Sajonia en Dresde y finalizaría en Berlín.

“Un evento de esta magnitud deja una huella imborrable: desde hoteles y restaurantes completos hasta el impulso al comercio y la infraestructura, pasando por nuevas dinámicas en el desarrollo regional. La Gran Salida generará entusiasmo y, al mismo tiempo, creará valor económico añadido que fortalecerá la región a largo plazo y abrirá nuevas oportunidades para el turismo y la inversión”, explica la organización alemana.

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“Con el Tour de Francia, toda una región se convierte en el centro de atención mundial. Miles de millones de personas siguen la carrera por televisión y en los medios de comunicación. Esto convierte a Alemania en un referente para el deporte, la cultura y la hospitalidad, demostrando cómo cuatro estados federados pueden hacer historia juntos”, puntualizaron desde Alemania.

Ciertamente, los próximos Gran Départ se llevarán a cabo en Reino Unido (2027) y Francia (2028). La de 2029, en caso de ser aprobada, sería la quinta en territorio alemán desde la salida en Düsseldorf en 2017. En 1987 se hizo en Berlín Occidental.

Lea también: Video | ¿Qué le pasó a Éiner Rubio? Es el segundo colombiano que abandona el Tour de Francia 2026

¿Por qué Alemania quiere organizar el Gran Départ del Tour de Francia en 2029?
Alemania busca que el inicio del Tour de Francia 2029 sirva para conmemorar los 40 años de la caída del Muro de Berlín. Según la candidatura, el evento combinaría el impacto deportivo con un homenaje a la reunificación alemana y tendría un importante alcance internacional.
¿Qué ciudades recorrería el Gran Départ del Tour de Francia 2029 en Alemania?
La propuesta contempla un recorrido por cuatro estados federados. Comenzaría en Magdeburgo (Sajonia-Anhalt), continuaría por Erfurt (Turingia), seguiría hacia Dresde (Sajonia) y finalizaría en Berlín.
¿Cuántas veces ha comenzado el Tour de Francia en Alemania?
Si la candidatura es aprobada, sería la quinta vez que el Tour de Francia inicia en territorio alemán, según la información de la noticia. Las ediciones más recientes mencionadas son Berlín Occidental en 1987 y Düsseldorf en 2017.
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