Alemania presentó su candidatura para acoger la salida del Tour de France en 2029

Este jueves 30 de julio se conoció que Alemania presentó su candidatura para el Gran Départ del Tour de Francia para el 2029. La nación teutona apuesta fuertemente a quedarse con el inicio de la segunda Gran Vuelta de la temporada en 3 años, esto con el fin de conmemorar los 40 años de la caída del Muro de Berlín, uno de los momentos históricos de la humanidad.

La argumentación del gobierno alemán va más allá de lo deportivo y lo significativo. El tema de conmemorar la unidad del pueblo alemán le da un atractivo extra, nostálgico y mediático. Millones de personas seguramente llenarán las carreteras del recorrido, además de la gran audiencia a nivel mundial, un punto a favor de los germanos.

Sería de cuatro estados alemanes el recorrido. Iniciaría en Sajonia-Anhalt de Magdeburgo, siguiendo por Turingia de Erfurt, luego pasaría por Sajonia en Dresde y finalizaría en Berlín.