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Víctima de las Farc denuncia hostigamiento de comediante que le dijo que “se llena los bolsillos” con cifra de reclutamiento

La sobreviviente de reclutamiento forzado Deisy Guanaro denunció al comediante Camilo Díaz “Culotauro”, tras criticar los chistes del tema que involucraron a la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico.

  • Deisy Guanaro denunció públicamente al comediante Camilo Díaz, quien se hace llamar Culotauro. Foto: Redes sociales.
    Deisy Guanaro denunció públicamente al comediante Camilo Díaz, quien se hace llamar Culotauro. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Deisy Dorelly Guanaro tenía once años cuando las Farc la reclutaron. En este momento, dice, lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Sin embargo, denunció que es víctima de presunto acoso por redes por parte de Camilo Díaz, conocido como “Culotauro”.

Díaz es un comediante que, de hecho, está relacionado con el show donde apareció la congresista Laura Beltrán, conocida como “Lalis”, en el que esta salió riéndose a carcajadas de un chiste hecho por la comediante María Camila Fonseca sobre el reclutamiento de menores por parte de las Farc y sus víctimas.

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El inicio del conflicto por el chiste

De ahí fue que le escribió Díaz, por un video en el que Guanaro habla de que lo que se escuchó en el show “no fue un chiste, fue una revictimización”. Y dice “no somos ningún chiste, exigimos respeto por la dignidad de las mujeres. Las mujeres que nos estamos enfrentando a estos pedófilos criminales estamos siendo estigmatizadas”.

Díaz la contactó y le dijo “vi el video y está por completo sacado de contexto, reconozco el duelo cuando lo veo y lamento sus muertos o ausentes, pero no por eso quiere decir que no podamos expresarnos libremente con chistes, ¿o sus muertos o ausentes son más importantes que los míos”.

Los mensajes de Camilo Díaz (‘Culotauro’) contra Deisy Guanaro

Luego, hizo referencia a que Guanaro está vendiendo prendas de ropa con la cifra 18.677, que fue la cifra de niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso que dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante eso, según Guanaro, Díaz insistió en enviarle mensajes “revictimizándome, burlándose, haciendo acusaciones injustas (como) que yo estoy utilizando mi dolor para volverme millonaria”.

Lo dice porque, en los mensajes, Díaz escribe cosas como “usted se lucra con buzos estampados con la cifra exacta de esos niños, eso por qué no lo menciona” o “usted sí se llena los bolsillos vendiendo una cifra; literalmente es su negocio... Si le incomodan los chistes pida justicia a los organismos que nunca se la han dado”.

Guanaro dijo que se trató de hostigamiento porque, en el chat, le pide más de tres veces que deje de escribirle, mientras Díaz insiste en discutir y “dar su punto de vista”.

Incluso, le dice que le venda una camisa “solo para demostrarle que yo sí me puedo poner sus prendas sin ningún problema, pero a usted entender el objetivo de la comedia siempre será un tema que le quedará grande”.

Sin embargo, después dice que la prenda no es para él, sino “para un primo”.

Guanaro tomará acciones legales

En otro video, la víctima de las Farc volvió a responderle en público a Díaz, y dice “a quienes hoy me persiguen, me insultan y se burlan de mí, mi tragedia de vida y la de miles de víctimas, les digo que no tengo miedo. Soy una sobreviviente del conflicto armado y denunciante del caso 07”.

Este último es el caso de la JEP que se refiere al reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano.

Guanaro agrega que tomará medidas legales. “A quienes hoy me atacan, no me van a callar, responderé por vías legales. No me van a obligar a que renuncie a mi lucha”.

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Y dice que si algo llega a pasarle a ella o a sus hijos, “hace responsable” a Díaz, a la representante Laura Beltrán y a la comediante María Camila Fonseca, porque desde ese video que hice contestándole a esas mujeres empezó el ataque por redes sociales.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es Deisy Dorelly Guanaro?
Es una sobreviviente del conflicto armado en Colombia que fue reclutada por las Farc a los 11 años. Actualmente es denunciante activa del Caso 07 de la JEP, el cual investiga el reclutamiento forzado de menores.
¿Por qué acusa Deisy Guanaro al comediante “Culotauro” de hostigamiento?
La activista denunció que Camilo Díaz (“Culotauro”) le envió reiterados mensajes por redes burlándose de su dolor, acusándola de lucrarse con prendas que llevan la cifra de víctimas (18.677) e ignorando sus peticiones de detener la conversación.
¿Qué es el Caso 07 de la JEP mencionado en la denuncia?
Es el macrocaso abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz que investiga los crímenes de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado cometido por la exguerrilla de las Farc.
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