Colombia está en la semifinal del Mundial Sub 20, venció 3-2 a España con triplete de Néiser Villarreal

El equipo colombiano se enfrentará por un cupo a la final el próximo miércoles (6:00 p.m.) a Argentina, que venció en la otra semifinal a México 2-0.

  • Néiser Villarreal marcó triplete ante España en el duelo por cuartos de final del Mundial Sub 20. FOTO CORTESÍA FCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

Luz Élida Molina Marín
11 de octubre de 2025
Por segunda vez en su historia, Colombia jugará unas semifinales de un Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol.

Este sábado en Talca, Chile, sede de la edición 24 de la Copa, el representativo tricolor, dirigido por César Torres, se impuso 3-2 a España y logró la clasificación a dicha instancia, la cual le había sido esquiva en los últimos 22 años. Los tres tantos del elenco criollo fueron obra de Néiser Villarreal, goleador del torneo con cinco tantos.

Ante España, verdugo en el certamen de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, que lo eliminó 1-0 en semis con gol de Andrés Iniesta, la nueva camada de juveniles nacionales, con carácter, rompió con la racha de eliminaciones en cuartos de final (tres en los últimos 14 años).

Como anfitrión, en 2011, la Selección Tricolor, que dirigía Eduardo Lara, generó bastante expectativa. Logró el primer puesto del Grupo A al ganar los tres partidos (Francia, 4-1; Mali, 2-0; y Corea del Sur, 1-0). En octavos venció a Costa Rica 3-2, pero en cuartos cayó 3-1 ante México.

Luego, en Polonia-2019, tras segundo de la zona A con 6 unidades, a una del líder Senegal, el elenco que dirigía Arturo Reyes se impuso en octavos a Nueva Zelanda, 5-4 por penales tras el 1-1 en el tiempo oficial, pero en cuartos fue superado por Ucrania 1-0.

Mientras que en Argentina-2023, Colombia, bajo el mando de Héctor Cárdenas, fue primera del Grupo C al ganar dos partidos y empatar otro. Goleó después 5-1 a Nueva Zelanda en octavos, pero después se despidió 1-0 frente a Italia.

Así fue el partido

En un duelo intenso desde el pitazo final, con aproximaciones por bando y bando, con buenas individualidades en espacio reducido, el cuadro sudamericano tuvo la primera opción clara de anotar por medio del capitán Kéner González (5’) gracias a una jugada individual de Óscar Perea, pero su compañero envió el esférico por encima del arco defendido por Fran González.

Al minuto 30, dos después de que España pidiera penal por una supuesta mano en el área de Joel Canchimbo (movimiento natural), Perea, uno de los hombres más desequilibrantes en el periodo inicial, por poco abre el marcador tras un gran remate que pasó cerca del arco español.

Al 38, en un gran asocio entre Perea y Jordan Barrera, este último asistió a Néiser Villareal, quien impactó el balón para enviarlo al fondo de la red. Fue su tercer tanto en el campeonato, undécimo con la tricolor.

Colombia perdió luego a Barrera (43’) por lesión, en su reemplazo ingresó José Antonio Cavadía.

En la parte complementaria, la escuadra cafetera se mostró más cautelosa, apostó a defenderse y al contragolpe.

Y en una de desatención por la banda izquierda, España se volcó al ataque, Jesús Portea centró y Rayane Belaid (56’) decretó el empate.

Al 59’, el elenco europeo, aprovechando la pasividad de su rival, anotó el segundo gol después de una buena jugada colectiva por el sector derecho. El autor de la anotación fue de Jan Virgili.

El equipo de Torres se acordó de atacar, adelantó líneas, y tras un balón filtrado de Jhon Rentería, Villarreal marcó (64’) su doblete seguido en la Copa, como ante Sudáfrica.

Al 74’, y sólo contra el arquero, el defensor Julián Andrés Bazán tuvo en sus pies el tercer tanto pero el guardavalla adivinó la dirección del disparo.

A Bazán, al 86’, de cabeza y luego de tiro de esquina, le ahogaron el grito de gol tras atajada González.

Pero al 89’ vino la mayor alegría de Colombia. Néiser, que en la fase de grupos no anotó, convirtió otra vez para entregarle al país la anhelada victoria y clasificación.

Comunicador Social-Periodista, apasionado de las historias, amante de los deportes. Trabajé en el periódico El Mundo y actualmente hago parte de EL COLOMBIANO.

Periodista de la Universidad del Quindío. Cuyabra hasta los huesos y mamá de un milagro llamado Mariana, amante de la salsa y apasionada por el deporte.

