Colombia está en la semifinal del Mundial Sub 20, venció 3-2 a España con triplete de Néiser Villarreal

Por segunda vez en su historia, Colombia jugará unas semifinales de un Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol.
Este sábado en Talca, Chile, sede de la edición 24 de la Copa, el representativo tricolor, dirigido por César Torres, se impuso 3-2 a España y logró la clasificación a dicha instancia, la cual le había sido esquiva en los últimos 22 años. Los tres tantos del elenco criollo fueron obra de Néiser Villarreal, goleador del torneo con cinco tantos.
Ante España, verdugo en el certamen de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, que lo eliminó 1-0 en semis con gol de Andrés Iniesta, la nueva camada de juveniles nacionales, con carácter, rompió con la racha de eliminaciones en cuartos de final (tres en los últimos 14 años).