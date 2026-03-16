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¿Por qué Kevin Mier podría regresar a jugar con el equipo profesional de Cruz Azul enfrentando a Atlético Nacional?

El futbolista colombiano sufrió, en noviembre del año pasado, una lesión que lo sacó de las canchas en un momento donde era candidato para ir al Mundial.

  • El futbolista colombiano Kevin Mier ataja desde enero del 2024, cuando fue confirmado como refuerzo de ese club . Foto: tomada del x de @CruzAzul
    El futbolista colombiano Kevin Mier ataja desde enero del 2024, cuando fue confirmado como refuerzo de ese club . Foto: tomada del x de @CruzAzul
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Han pasado 128 días desde que el arquero colombiano Kevin Mier se lesionó en un partido del Cruz Azul de México. El 8 de noviembre de 2025, el futbolista santandereano, formado en Atlético Nacional, recibió una patada de Adalberto Carrasquilla que le fracturó la tibia de su pierna derecha en el duelo entre su club y Pumas de la UNAM.

Cuando ocurrió, se encendieron las alarmas en Colombia. Mier era uno de los habituales convocados por Néstor Lorenzo a la Selección cafetera. Cuando se lesionó, estaban cerca los duelos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, a los que no fue llamado. Antes de que le hicieran los primeros exámenes, se pensó en que se podía hacer una recuperación conservadora.

Sin embargo, hubo que hacerle cirugía. El tiempo de recuperación estimado era de entre tres y cuatro meses. Eso generaba dudas de si el tiempo le daría para recuperar su nivel antes de que Néstor Lorenzo tenga que sacar a la luz la lista de convocados para el Mundial Norteamérica 2026.

¿Cuándo volvería a ser titular Kevin Mier?

El futbolista santandereano Kevin Mier regresó a entrenamientos a finales de febrero. En las fotos compartidas por su club en redes sociales se le vio bien en lo físico. En Cruz Azul, uno de los equipos más grandes del balompié mexicano, diseñaron un plan para recuperar ritmo de manera paulatina.

Decidieron que lo llevarían con calma y le darían minutos con el equipo sub-21 del club para que su cuerpo se adaptara, de nuevo, a la competencia. El 4 de marzo disputó su primer encuentro tras la lesión. Hasta el momento ha sido titular en tres encuentros del elenco juvenil.

Por eso, en México se preguntan cuándo estará listo para regresar con el primer equipo, pues solía ser titular y figura en su club. El técnico Nicolás Larcamón, respondió, en la rueda de prensa que se realizó previa al juego entre su equipo y Monterrey, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions de la Concacaf, aclaró la situación.

“Es parte de la planeación de su vuelta a las canchas. Valorarlo para el último partido antes del receso, para el juego amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como el portero que va a afrontar la vuelta en el partido de mañana”, afirmó.

En ese sentido, Kevin Mier podría volver a las canchas el próximo viernes 20 de marzo, para el duelo en el que su equipo visitará al Mazatlán por la fecha 12 del rentado mexicano, o también podría jugar el próximo 25 el partido amistoso entre Cruz Azul y Atlético Nacional, que se medirán en San José, California, en medio del receso por la doble fecha Fifa.

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