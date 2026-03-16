¿Ancelotti no confía aún en Neymar? El 10 quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos previos al Mundial

El astro del Santos, Neymar, continúa, por ahora, fuera de la selección de Brasil. Así lo confirmó este lunes 16 de marzo el seleccionador Carlo Ancelotti luego de anunciar la convocatoria para los amistosos contra Francia y Croacia, destacando que el histórico “10” aún no se encuentra en su plenitud física. Le puede interesar: Las cifras récord que moverá el Mundial 2026: un negocio de más de US$80.000 millones Consultado en rueda de prensa en Río de Janeiro sobre la nueva ausencia del jugador y referente de la selección de Brasil, el técnico italiano, de 66 años, fue tajante con respecto a su posición sobre la condición del atacante del Santos. “Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%”, manifestó el DT, añadiendo que el jugador “tiene que seguir trabajando”.

Neymar, máximo anotador histórico de la Seleção con 79 goles, defendió por última vez a la verdeamarela en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión ante Uruguay. Ante su exclusión de esta lista, el jugador reaccionó durante una jornada de la Kings League en Brasil. “Obviamente estoy fastidiado, triste (...), pero sigo con foco día a día, entrenamiento a entrenamiento, juego a juego”, afirmó, agregando que “el sueño continúa”. Tras regresar a un buen momento con Santos, los brasileños lo han pedido para la selección.

Neymar en un partido con Santos. FOTO: AFP

Novedades y regresos en la Canarinha

Mientras Neymar sigue su puesta a punto, la lista para los duelos del 26 de marzo (Francia) y 31 de marzo (Croacia) presenta novedades importantes: El renacer de Endrick: el delantero de 19 años es la gran sorpresa tras su explosión en el Olympique de Lyon (cedido por el Real Madrid), donde suma tres tantos y tres asistencias en la Ligue 1. Retornos clave: regresan tras sus lesiones el extremo Raphinha (Barcelona) y el portero Alisson (Liverpool). Nuevas caras: se suman el goleador Igor Thiago (Brentford), Rayan, y figuras como Gabriel Sara, Danilo, Bremer, Roger Ibáñez y Léo Pereira. Bajas por lesión: el equipo no contará con Militão, Bruno Guimarães, Estevão ni Rodrygo.

El camino al Mundial: la lista completa de los convocados

Brasil se prepara para la cita mundialista de Norteamérica (junio-julio), donde compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia. Ancelotti, quien expresó su intención de renovar con el Scratch, tiene hasta el 11 de mayo para definir una lista preliminar y el 18 de mayo para la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar es el máximo goleador de la Selección de Brasil. FOTO: Santos

Esta es la lista completa de los convocados: