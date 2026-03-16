¿Ancelotti no confía aún en Neymar? El 10 quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos previos al Mundial

El astro del Santos, Neymar, continúa, por ahora, fuera de la selección de Brasil. Así lo confirmó este lunes 16 de marzo el seleccionador Carlo Ancelotti luego de anunciar la convocatoria para los amistosos contra Francia y Croacia, destacando que el histórico “10” aún no se encuentra en su plenitud física.
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Consultado en rueda de prensa en Río de Janeiro sobre la nueva ausencia del jugador y referente de la selección de Brasil, el técnico italiano, de 66 años, fue tajante con respecto a su posición sobre la condición del atacante del Santos.
“Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%”, manifestó el DT, añadiendo que el jugador “tiene que seguir trabajando”.