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Prográmese: Así se jugará la fecha 12 de la Liga Betplay desde este martes hasta el viernes

El duelo Millonarios-Nacional desde El Campín es uno de los más atractivos de la jornada.

  • Once Caldas es uno de los equipos protagonistas de la Liga Betplay y tiene a dos de los goleadores del torneo, Dayro Moreno y Jefry Zapata. FOTO COLPRENSA
    Once Caldas es uno de los equipos protagonistas de la Liga Betplay y tiene a dos de los goleadores del torneo, Dayro Moreno y Jefry Zapata. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Con tres compromisos arranca este martes la fecha 12 de la Liga BetPlay, la cual se extenderá hasta el viernes.

Dos de los tres equipos paisas que compiten en el torneo serán locales: el jueves, el Poderoso recibe en el Atanasio Girardot al Junior a partir de las 8:30 de la noche, mientras que Águilas Doradas hará lo propio en el estadio Cincuentenario el viernes a las 4:00 p. m., ante América.

Ambos vienen de ganar como visitantes (2-1 ante Jaguares y 1-0 contra Pereira), lo que les permite mantener opciones matemáticas de clasificación. Sin embargo, el panorama es complejo: los rojos suman 10 puntos y los dorados llegaron a 15 unidades.

El partido más atractivo de la fecha se disputará en Bogotá. En El Campín, Millonarios recibe a un Atlético Nacional que no conoce la derrota en la Liga y busca “sacarse la espina” tras lo sucedido en la Copa Sudamericana.

La jornada iniciará con el duelo Llaneros vs. Cúcuta en Villavicencio, seguido por el enfrentamiento entre Bucaramanga y Once Caldas en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander.

Tabla de posiciones

La tabla de posiciones es liderada por Atlético Nacional con 24 puntos y un partido menos (el aplazado ante Jaguares por la fecha 2). Le siguen Once Caldas con 22 y Deportivo Pasto con 21.

El grupo de los ocho se completa de la siguiente manera: Internacional de Bogotá (20 puntos) es cuarto, seguido por Junior (19), en la sexta casilla aparece Bucaramanga (18), mientras que América (17) es séptimo y cierra los ocho Tolima (16 unidades).

Fuera de la zona de clasificación aparecen Cali y Águilas con 15 unidades, seguidos por Millonarios, Llaneros y Fortaleza con 14 puntos.

Santa Fe ocupa la casilla 14 con 11 unidades, mientras que el DIM está en el puesto 15 con 10 unidades, las mismos que Jaguares. Boyacá Chicó se ubica 17° con siete puntos, seguido de Cúcuta (6), Alianza (5) y Pereira (4).

Así van las cuentas en la Liga

Restan ocho fechas para que equipos habituales como DIM, Cali, Millonarios y Santa Fe cuadren sus cifras y escalen posiciones con miras a la clasificación. De lo contrario, Bogotá solo contaría con el Internacional en cuadrangulares semifinales, el Valle del Cauca con los “Diablos Rojos” y, entre los paisas, el único con cupo casi asegurado es el “Rey de Copas”.

De otro lado, Dayro Moreno (Once Caldas) y Andrey Estupiñán (Pasto) lideran la tabla de artilleros con ocho tantos cada uno. Los siguen de cerca Alfredo Morelos (Atlético Nacional) y Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) con siete anotaciones. Con seis goles aparecen Yeison Guzmán (América), Luciano Pons (Bucaramanga), Jefry Zapata (Once Caldas) y Andrés Arroyo (Fortaleza).

Así se jugará la fecha 12

Martes

Llaneros-Cúcuta, 4:10 p. m.

B/manga-O. Caldas, 6:20 p. m.

Millos-Nacional, 8:30 p. m.

Miércoles

Pasto-Chicó, 4:10 p. m.

Inter Bogotá-Pereira, 6:20 p. m.

Cali-Santa Fe, 8:30 p. m.

Jueves

Alianza-Jaguares, 4:10 p. m.

Tolima-Fortaleza, 6:20 p. m.

DIM-Junior , 8:30 p. m.

Viernes

Águilas-América, 4:00 p. m.

Liga Betplay

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